Tałant Dujszebajew żegna się z Industrią Kielce. Transmisja ceremonii na Polsatsport.pl

W piątek po półfinałowym meczu ORLEN Superligi Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia w Hali Legionów pożegnany zostanie legendarny trener kieleckiego zespołu - Tałant Dujszebajew.

Szkoleniowiec złożył rezygnację pod koniec kwietnia. Decyzja o rozstaniu zapadła za porozumieniem stron po wnikliwych rozmowach pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem. Dujszebajew wyjaśnił, że zespół potrzebuje zmiany, która pozwoli na skuteczną rywalizację w najważniejszej fazie trwających rozgrywek. Klub zaznaczył, iż przyjmuje tę decyzję z pełnym zrozumieniem motywacji trenera oraz w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój zespołu.

Klub podkreślił w oświadczeniu, że współpraca Dujszebajewem była okresem "pełnym sportowych emocji" oraz "wielkich zwycięstw", a wkład trenera w budowanie pozycji drużyny w Europie pozostaje "nieoceniony".

Dujszebajew pełnił funkcję trenera kieleckiego zespołu od stycznia 2014 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę. W trakcie ponad dziesięcioletniej pracy szkoleniowiec zdobył z drużyną dziesięć tytułów mistrza Polski oraz siedmiokrotnie sięgnął po Puchar Polski. Pod jego wodzą zespół w maju 2016 roku triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Łącznie trener pięciokrotnie uczestniczył z kielecką ekipą w turniejach Final4, zdobywając dodatkowo dwa srebrne oraz jeden brązowy medal tych rozgrywek. Kolekcję sukcesów uzupełniają dwa brązowe medale klubowych mistrzostw świata.

Przed przyjazdem do Kielc Dujszebajew pracował jako szkoleniowiec w BM Ciudad Real oraz w Madrycie. W 2006 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów z hiszpańskim Ciudad Real. W latach 2014–2016 prowadził kadrę narodową Węgier, a w latach 2016–2017 był selekcjonerem reprezentacji Polski.

W karierze zawodniczej Dujszebajewem dwukrotnie został wybrany najlepszym piłkarzem ręcznym świata (1994, 1996). W 1992 roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (z zespołem WNP), zostając królem strzelców turnieju. W jego dorobku znajdują się również mistrzostwo świata z 1993 roku (z Rosją) oraz trzy triumfy w Lidze Mistrzów w roli zawodnika.

Dujszebajew od lutego jest selekcjonerem reprezentacji Francji.



Polsat Sport, PAP