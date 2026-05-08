To koniec! Legenda PlusLigi żegna się z Polską

Hubert PawlikSiatkówka

Erik Shoji potwierdził, że po pięciu latach gry w Polsce wyjeżdża z naszego kraju. Amerykanin opublikował pożegnalny materiał w mediach społecznościowych.

"Dziękuję Polsko" - oznajmił w opisie filmu opublikowanego na Instagramie. "Pięć sezonów w Polsce, czuję wielką wdzięczność" - dodał w relacji.

 

W materiale widzimy wiele scen z ostatnich lat Amerykanina w naszym kraju. Nie mogło zabraknąć też polskich siatkarzy, z którymi Shoji dzielił szatnię m.in. Bartosza Kurka, Kamila Semeniuka czy Marcina Janusza.

 

Libero rozegrał w PlusLidze aż 164 mecze. Łącznie we wszystkich rozgrywkach w barwach ZAKSY oraz Asseco Resovii zanotował aż 220 występów.

 

36-latek może się pochwalić zdobyciem mistrzostwa i wicemistrzostwa Polski, a ponadto Pucharu Polski oraz Superpucharu Polski. Największym sukcesem pozostają jednak dwa triumfy w Lidze Mistrzów z zespołem z Kędzierzyna.

