To oni zagrają w PlusLidze w przyszłym sezonie! Powrót stał się faktem

Przed piątkowym meczem drużyna z Katowic prowadziła w rywalizacji 2-1. Pierwsze spotkanie zakończyło się z wynikiem 3:1 na korzyść GKS-u. Drugi mecz był bardzo zacięty i wyrównany, ale po tie-breaku padł łupem gości. Podczas trzeciego i - jak niektórzy myśleli - ostatniego spotkania, drużyna z Bielska-Białej po raz pierwszy w historii nie oddała żadnego seta przeciwnikom z Katowic.

Na własnym parkiecie BBTS stanął przed szansą na wyrównanie stanu rywalizacji finałowej. Nie zrobił tego jednak. W pierwszej partii goście natychmiast wyszli na bardzo wysokie prowadzenie (13:3), które wprawdzie z czasem nieco zmalało, ale pozwoliło im ze spokojem kontynuować grę. Bielszczanie musieli szybko zapomnieć o przebiegu premierowej odsłony, jeśli jeszcze chcieli myśleć o zwycięstwo.

Początek drugiego seta zwiastował, jakby tak właśnie było. To gospodarze "odskoczyli" na kilka punktów (13:9) i wydawało się, że zmierzają do wyrównania. Tak się jednak nie stało. W końcówce Katowiczanie nie tylko nadrobili stratę, ale i wyszli na trzypunktowe prowadzenie. Chwilę później wygrali tę partię.

W trzeciej odsłonie klub z Katowic postawił kropkę nad "i". Początkowo gra była wyrównana, ale w pewnym momencie goście zdobyli sześć punktów z rzędu i rozpoczęli marsz po zwycięstwo w tym meczu. Już się nie zatrzymali. Po nieco ponad 1.5 godziny gry GKS wykorzystał piłkę meczową i przypieczętował tym samym powrót do PlusLigi.

GKS Katowice wróci do najwyższej klasy rozgrywkowej po roku przerwy. Zespół ten występował w PlusLidze od sezonu 2016/2017. W sezonie 2021/2022 dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski.

BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice 0:3 (18:25, 23:25, 17:25)

