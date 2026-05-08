Tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista

Moto

Podczas kwalifikacji do wyścigu North West 200 doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginął czeski motocyklista Kamil Holan. Miał 48 lat.

Płonąca świeca w ciemności.
fot. PAP
Nie żyje Kamil Holan

W czwartek odbyły się kwalifikacje do wyścigu North West 200. Podczas nich doszło do wypadku, w którym życie stracił jeden z motocyklistów biorących udział w rywalizacji. 

 

"Zawody zostały natychmiast przerwane czerwoną flagą, a na miejsce przybyły służby ratunkowe, ale niestety zawodnik zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rodzina wyraziła zgodę na kontynuację imprezy, ale poprosiła o nieujawnianie na razie nazwiska zawodnika. Coleraine and District Motor Club, organizatorzy wyścigów, składają najszczersze kondolencje rodzinie i zespołowi" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie interenetowej wyścigu.

 

W piątek 8 maja poinformowano jednak, że tragicznie zmarłym motocyklistą był Kamil Holan. Zawodnik z Czech miał 48-lat.

 

"Zawodnikiem, który zginął w wypadku podczas kwalifikacji do wyścigu Briggs Equipment North West 200 w 2026 roku w czwartek, 7 maja, był 48-letni Kamil Holan z Czech. Rodzina wyraziła zgodę na ujawnienie jego nazwiska" - przekazali organizatorzy zmagań odbywających się Irlandii Północnej.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKAMIL HOLANMOTONORTH WEST 200
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marquez chciał przeprosić Rossiego po GP Argentyny
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 