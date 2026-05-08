Vuković: Są równi i równiejsi! Nie będę milczał!

Aleksandar Vuković to człowiek z charakterem. Nigdy nie wahał się walczyć o swoje. Ani jako piłkarz, ani jako trener. Czy pełnił rolę trenera Legii czy też Piasta, czy teraz, gdy od 8 meczów jest opiekunem Widzewa. 46-letni szkoleniowiec - na trzy kolejki przed końcem sezonu - mocno zabrał głos, chcąc pokazać, że nie pozwoli milczeć o pewnych kwestiach w tej dramatycznej sytuacji, gdy Widzew broni się przed degradacją.

W piątek „Vuko” - na konferencji przed spotkaniem z Lechią - wypalił: „To są kwestie, które mnie mocno mobilizują. Chcę to podkreślić - coraz bliżej mi do tego klubu, z każdym dniem, również przez to, jak ten klub jest traktowany przez wszystkich. I ja to widzę. Mamy decyzję Komisji Ligi, która jest dowodem starej zasady: są równi i równiejsi…”.

Przypomnijmy, że chodzi o cofnięcie czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka za faul na Leo Bengtssonie.

Dzięki tej decyzji Komisji Ligi Augustyniak mógł zagrać przeciwko Widzewowi. Wracam do słów Vukovica. Serb powiedział: „Mamy decyzję Komisji Ligi, która jest dowodem starej zasady: są równi i równiejsi. Zawsze tak było i tak będzie. Wytłumaczenie i opisywanie tej sytuacji przez panów Lyczmańskich… Zabrakło w tym tygodniu Markusa Merka, wcześniej był aktywny. Może Pierluigi Collina też by na ten temat coś powiedział… Nikt z nas nie jest ślepy. Chwilę wcześniej był faul Augustyniaka na Fornalczyku i decyzja, że gramy dalej. Potem ktoś mi tłumaczy, że Fran Alvarez popełnił faul i to faul na żółtą kartkę, oraz że to jest wyśmienita decyzja sędziego Mycia. Akceptuję to, ale nie będę milczał, jakby nic się nie stało. Nie jesteśmy nieświadomi, jak jesteśmy traktowani i będę w tym szukał motywacji dla nas wszystkich. Nadszedł czas na rekcję. Możemy przeciwstawić się temu na boisku, swoim zaangażowaniem ponad wszystko. Wszyscy razem. Tego oczekuję jutro”.

Dlaczego Vuković grzmi? Bo chce pokazać, że Widzew - widzewiacy! - walczą! Pytanie, jak powalczą sami zawodnicy z Lechią, Koroną i Piastem.

Prawda Futbolu