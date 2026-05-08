Wakacje szkolne 40 dni wcześniej! Ministerstwo to ogłosiło

Wakacje mają zacząć się 5 czerwca – na sześć dni przed mundialem, którego współgospodarzem, razem z USA i Kanadą, jest Meksyk. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca w mieście Meksyk.

Oznacza to, że wakacje rozpoczną się ponad miesiąc wcześniej niż początkowo planowano – wedle pierwotnych postanowień rok szkolny miał zakończyć się 15 lipca.

Decyzja ta ma charakter bezprecedensowy w Meksyku. Jak podkreślają meksykańskie media, nigdy wcześniej na poziomie krajowym nie skracano roku szkolnego z powodu wysokich temperatur. Podobnych zmian nie wprowadzano również podczas wcześniejszych turniejów finałowych Mistrzostw Świata organizowanych w Meksyku – w 1970 i 1986 r.

Decyzja ministerstwa spotkała się z krytyką specjalistów ds. edukacji, rodziców i organizacji pozarządowych. Meksykański Krajowy Związek Rodziców nazwał decyzję ministerstwa "poważnym błędem" i "uderzeniem w prawo do edukacji" milionów meksykańskich uczniów.

"Wykorzystywanie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej jako argumentu za skróceniem kalendarza szkolnego jest nie do przyjęcia. Edukacja naszych dzieci nie może być poświęcana z powodu wydarzenia sportowego, które odbędzie się jedynie w trzech z 2,5 tys. gmin kraju" – dodała organizacja.

PAP