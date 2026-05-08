Ważna zmiana w Lidze Mistrzów! Pięć zespołów z jednego kraju
Czwartkowa wygrana Rayo Vallecano ze Strasbourgiem 1:0 w półfinale piłkarskiej Ligi Konferencji zapewniła Hiszpanii dodatkowe, piąte miejsce w edycji 2026/2027 najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów.
Po rozszerzeniu fazy zasadniczej do 36 zespołów, UEFA przyznaje dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów dwóm ligom z najlepszym współczynnikiem krajowym w ostatnim sezonie. Już wcześniej jedno z nich zapewniła sobie angielska Premier League. Teraz dołączyła hiszpańska La Liga, której nie może już wyprzedzić niemiecka Bundesliga.
Wiele wskazuje na to, że z dodatkowego miejsca skorzysta Betis. Drużyna z Sewilli w krajowych rozgrywkach zajmuje piąte miejsce, z sześcioma punktami przewagi nad Celtą Vigo na cztery kolejki przed końcem.
Pewne gry w LM z Hiszpanii są już: Barcelona, Real Madryt, Villareal i Atletico Madryt.
Anglia w LM 2026/2027 ma szansę wystawić sześciu przedstawicieli. Stanie się tak, jeśli Aston Villa pokona w finale Ligi Europy niemiecki Freiburg i jednocześnie w Premier League nie zajmie miejsca wyższego niż piąte. Obecnie jest właśnie piąta.