Wisła Kraków wraca do PKO BP Ekstraklasy

15 maja 2022 roku Wisła, po porażce 2:4 w Radomiu z Radomiakiem, po raz czwarty w swojej historii spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniej przytrafiło się to jej w 1964 roku, wówczas już po dwunastu miesiącach udało się powrócić do grona najlepszych zespołów w Polsce. Kolejne degradacje były bardziej bolesne. Po spadku w 1985 roku kibice czekali na powrót trzy, a w 1994 dwa sezony. Tym razem powrót zajął aż cztery lata.

Gole w piątkowy wieczór strzelili Julian Lelieveld oraz Marko Bozić. Tym samym "Biała Gwiazda" ma 12 punktów przewagi nad trzecią Wieczystą Kraków, która straciła szansę na dogonienie rywala. Drugi w tabeli Śląsk Wrocław traci do Wisły Kraków osiem punktów i ma do rozegranie spotkanie więcej.

Wisła wraca do Ekstraklasy po czterech latach.

Po pierwszej rundzie Wisła była zdecydowanym liderem z dorobkiem 43 punktów i sporą przewagą nad resztą stawki. W tym roku "Biała Gwiazda" nie punktowała już tak skutecznie, na co wpływ miały m.in. kontuzje kluczowych graczy jak Angel Rodado (autor 21 goli) i Wiktor Biedrzycki. Krakowianie jednak ani na moment nie stracili kontroli nad sytuacją w tabeli i trzy kolejki przed końcem zapewnili sobie awans. Piłkarze w najlepszy możliwy sposób uczcili obchodzone w tym roku 120-lecie powstania klubu.