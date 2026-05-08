Wymarzony debiut nowego trenera! Raków w czołówce

Pierwsza połowa nie była zbyt ciekawym widowiskiem, a obie drużyny grały bardzo uważnie w obronie. Niemniej, bramkarze mieli kilka okazji do interwencji, a więcej inicjatywy w grze ofensywnej przejawiali goście. Najlepszą okazję do zdobycia bramki dla Kielczan zmarnował Martin Remacle.

Po przerwie obraz gry uległ diametralnej zmianie, bo inicjatywę przejęli gospodarze. Szybko też objęli prowadzenie. Stało się to w 48. minucie po rzucie wolnym egzekwowanym z lewej strony, niemal z linii bocznej - dośrodkowanie przedłużył Oskar Repka, a akcję zamknął Lamine Diaby-Fadiga, który z ostrego kąta strzałem przewrotką pokonał Xaviera Dziekońskiego.

W 55. minucie okazji do wyrównania nie wykorzystał Antonin, a w 57. Raków prowadził już 2:0, bo drugą bramkę strzałem z 16 metrów zdobył Marko Bulat. Uderzona przez niego piłka odbiła się od wewnętrznej części poprzeczki i wpadła do siatki, a asystę zaliczył zdobywca puerwszego gola, czyli Diaby-Fadiga.

Raków już do końca kontrolował grę, chociaż Kielczanie próbowali kontratakować. W 67. minucie bliski zdobycia trzeciego gola był Tomasz Pieńko, ale przegrał pojedynek sam na sam z Dziekońskim. W 74. minucie na bramkę Rakowa strzelał Pau Resta, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.

Potem jeszcze Dziekoński odbijał piłkę po mocnych strzałach Władysława Koczerhina (dla którego był to pierwszy występ w tym sezonie po wyleczeniu kontuzji) i Patryka Makucha. Ten ostatni w końcu, już w czasie doliczonym przez arbitra, skierował piłkę głową do siatki, ale wynik nie uległ zmianie, bo po analizie VAR sędzia uznał, że był spalony.

Raków Częstochowa - Korona Kielce 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Lamine Diaby-Fadiga (48), 2:0 Marko Bulat (57).

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Michael Ameyaw, Oskar Repka, Marko Bulat (66. Władysław Koczerhin), Adriano Amorim (75. Jean Carlos Silva) - Lamine Diaby-Fadiga (75. Patryk Makuch), Tomasz Pieńko (86. Ivi Lopez), Jonatan Braut Brunes (86. Leonardo Rocha).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk, Kostas Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Długosz (25. Hubert Zwoźny), Tamar Svetlin, Simon Gustafson (63. Nono), Marcel Pięczek (73. Konrad Matuszewski) - Martin Remacle (63. Stjepan Davidović), Dawid Błanik (73. Władimir Nikołow), Antonin Cortes.

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Marko Bulat. Korona Kielce: Wiktor Długosz, Bartłomiej Smolarczyk.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 5 384.

PAP