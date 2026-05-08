Zdobył bramkę w kluczowym meczu na mistrzostwach świata. "Tu nie ma co gdybać"

- Graliśmy cierpliwie, odpowiedzialnie, mądrze, z poświęceniem i pokorą, która dała nam sytuacje, a my je bezlitośnie wykorzystaliśmy – dodał.

Biało-Czerwoni w piątek, na zakończenie turnieju, zagrają z Litwą, znając wyniki wcześniejszych spotkań.

- Nie rozmawiamy o możliwych scenariuszach. Celem jest wygranie kolejnej tercji, meczu. Tu nie ma co gdybać. Trzeba liczyć na siebie, nie mamy wpływu na to, co się dzieje wokół. Chcemy zagrać dobre spotkanie z Litwą, która potrafi urwać punkty najlepszym – zauważył.

ZOBACZ TAKŻE: Perfect day Polaków na MŚ! "To bardzo boli. Bez pełnego poświęcenia się nie da"

Nie ukrywał, że Polacy słabo zaczęli czwartkowe starcie.

- Japończycy przeważali w pierwszej tercji, mieli bardzo dużo sytuacji. Przetrzymaliśmy to z wynikiem 1:1. W drugiej to my mieliśmy więcej okazji. Na trzecią tercję wyszliśmy jako drużyna dojrzała, która chce coś osiągnąć – stwierdził napastnik.

Podkreślił, że na MŚ nie ma łatwych meczów.

- Chyba nikt tego nie oczekiwał. Tu każdy walczy z każdym, pokazują to wyniki. Mistrzostwa są wspaniałą promocją polskiego hokeja. Liczymy, że w piątek na meczu dla nas najważniejszym, kibice nas wspomogą. Oni nam dodają skrzydeł – powiedział.

Alan Łyszczarczyk podkreślił, że cieszą go trzy wywalczone w czwartek punkty.

- Bardzo ich potrzebowaliśmy. W mistrzostwach ważne mecze wygrywa się obroną. Na tabelę w ogóle nie patrzę. Nie denerwujemy się przed ostatnim spotkaniem, tylko skupiamy na sobie – zaznaczył.

Awans do Elity zapewnili już sobie Kazachowie, w piątek rozstrzygnie się, kto jako drugi z sosnowieckiego turnieju zagra za rok w gronie najlepszych na świecie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska - Litwa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - piątek 8 maja

Studio do meczu Polska - Litwa godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska - Litwa, godz. 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Litwa, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

PAP