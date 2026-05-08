Znamy kolejnego rywala kadry Jana Urbana! PZPN oficjalnie ogłosił

Piłka nożna

Piłkarska reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu - poinformował PZPN. Obie drużyny nie awansowały na mundial, w marcowych barażach przegrały ze Szwecją.

Portret mężczyzny w okularach i granatowej marynarce, patrzącego w bok z zamyślonym wyrazem twarzy.
fot: Cyfrasport
Jan Urban

Dotychczas Polacy rozegrali z Ukrainą dziesięć spotkań. Bilans tych starć to pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Pierwsze z nich miało miejsce 15 lipca 1998 roku w Kijowie, a biało-czerwoni wygrali wówczas 2:1. Po raz ostatni Polacy rywalizowali z Ukraińcami 7 czerwca 2024 roku. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zwyciężyli 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Drakońskie kary dla Tchouameniego i Valverde! Real właśnie to ogłosił

 

26 marca Ukraina na stadionie w Walencji przegrała ze Szwecją 1:3 w pierwszej rundzie baraży. 31 marca w Solnej Polacy ulegli Szwedom 2:3 w meczu decydującym o awansie na mundial. Skandynawowie w fazie grupowej mistrzostw świata zagrają z Holandią, Tunezją i Japonią.

 

Reprezentacja Polski na najbliższym zgrupowaniu rozegra dwa mecze. 3 czerwca drużyna trenera Jana Urbana zmierzy się towarzysko z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAPOLSKAPZPNREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI PIŁKARZYREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNUKRAINA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Matty Cash: To będzie kapitalny mecz w finale Ligi Europy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 