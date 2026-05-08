Zrobili pierwszy krok w stronę play-offów! W niedzielę zagrają "mecz o wszystko"

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po akcjach Justina Graya i EJ Montgomery’ego mieli pięć punktów przewagi. Dość szybko do remisu doprowadzili Quan Jackson oraz Martins Mejeris. Później Dale Bonner z Jakubem Musiałem znowu dawali małe prowadzenie Dąbrowianom. Ostatecznie jednak dzięki zagraniu Luki Sakoty to przyjezdni byli lepsi po 10 minutach - 24:27. W drugiej kwarcie po akcji 2+1 Jacksona goście uciekali na sześć punktów. MKS oczywiście nie zamierzał się poddawać, a Muhammad i Musiał zapewniali kolejny remis. Jakub Wojdała ustalił ostatecznie wynik po pierwszej połowie na 45:42.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę ORLEN Basket Ligi

Po przerwie Justin Gray powiększył przewagę zespołu trenera Artura Gronka do sześciu punktów. Quan Jackson wraz z Mareksem Mejerisem skutecznie nawiązywali jednak rywalizację. Po chwili do remisu doprowadził DJ Laster. Ostrowianie wychodzili nawet na prowadzenie, ale dzięki trójce Jakuba Musiała po 30 minutach było 66:64. W czwartej kwarcie Jackson ponownie zmieniał sytuację. To wszystko zapowiadało ogromne emocje! Ron Curry i Luther Muhammad sprawiali, że to Dąbrowianie mieli długo przewagę. Dzięki kolejnym trafieniom Martina Peterki uciekali na siedem punktów! Tego już rywale nie odrobili. Ostatecznie MKS wygrał 94:86 i tym samym zagra w bezpośrednim meczu o play-off!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Luther Muhammad z 20 punktami, 5 zbiórkami i 5 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Quan Jackson z 32 punktami, 7 zbiórkami i 4 asystami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MKS Dąbrowa Górnicza - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 94:86 (24:27, 21:15, 21:22, 28:22).

MKS awansował do finału play in, w którym zagra z Anwilem Włocławek.

Punkty:

MKS Dąbrowa Górnicza: Luther Muhammad 20, Martin Peterka 15, Roland Curry 11, E.J. Montgomery 10, Justin Gray 10, Dale Bonner 10, Jakub Musiał 8, Adrian Bogucki 6, Jakub Wojdała 4, Marcin Piechowicz 0, Aleksander Załucki 0.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Quan Jackson 32, Daniel Gołębiowski 19, Efton Reid III 8, Mareks Mejeris 7, Luka Sakota 7, Trenton Gibson 6, Daniel Laster 5, Jacek Rutecki 2, David Brembly 0, Nikodem Czoska 0.

plk.pl