Arcyważna wygrana Widzewa! Kłopoty Lechii

Odważniej zaczęli goście, ale jedynym zagrożeniem dla bramki Bartłomieja Drągowskiego był niecelny strzał Bartłomieja Kłudki. Później cała pierwsza połowa toczyła się pod dyktando Widzewa, który z łatwością dochodził do sytuacji bramkowych i dość łatwo je wykorzystywał. Już jeden z pierwszych ataków zamienił na gola, obejmując prowadzenie w 10. minucie. Jego autorem był Sebastian Bergier, który wykorzystał dośrodkowe Mariusza Fornalczyka i strzałem głową pokonał bramkarza Lechii.

Goście próbowali odpowiedzieć w 18. minucie, lecz najpierw w polu karnym w piłkę nie trafił Kacper Sezonienko, a następnie strzał Serba Aleksandara Cirkovicia był bardzo niecelny. Dużo groźniejsze – przy dość biernej postawie obrońców Lechii – były ataki Łodzian. Dzięki temu w 28. minucie prowadzenie podwyższył Bergier, który ponownie poradził sobie z Chorwatem Matejem Rodinem i płaskim uderzeniem umieścił piłkę w bramce.

Widzew w jeszcze lepszej sytuacji był w 37. minucie. Trzeciego gola w tym spotkaniu, a pierwszego w barwach łódzkiej drużyny, zdobył Steve Kapuadi, wykorzystując duże zamieszanie na przedpolu bramki Lechii po rzucie rożnym i strzale Emila Kornviga. Duńczyk w końcówce pierwszej połowy miał szansę sam wpisać się na listę strzelców, jednak po zagraniu Hiszpana Frana Alvareza posłał piłkę nad poprzeczką.

Mimo wysokiego prowadzenia do przerwy, druga połowa była ciekawa. Zaczęła się od ataków gospodarzy, w tym m.in. groźnego strzału z dystansu Kornviga. Później zaś coraz groźniejsze akcje stwarzali Gdańszczanie. W 55. minucie swoją szansę miał Tomas Bobcek, ale najskuteczniejszy piłkarz ekstraklasy źle trafił w piłkę. Następnie z dalszej odległości próbował kapitan Lechii Rifet Kapić. Bardziej precyzyjne było jednak uderzenie Iwana Żelizki w 66. minucie. Podopieczni trenera Johna Carvera nie poszli jednak za ciosem. W ich atakach brakowało przede wszystkim dokładności.

Piłkarze Widzewa czekali natomiast na kontrataki i kilka razy w szybki sposób przedostali się pod bramkę Lechii, jednak w polu karnym nie był już tak skuteczni jak w pierwszej połowie. Do tego mecz kończyli w osłabieniu, po czerwonej kartce Albańczyka Juljana Shehu.

Dzięki wygranej drużyna trenera Aleksandara Vukovicia na dwie kolejki przed końcem rozgrywek wydostała się ze strefy spadkowej, kosztem Lechii.

Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 3:1 (3:0).

Bramki: 1:0 Sebastian Bergier (10), 2:0 Sebastian Bergier (28) 3:0 Steve Kapuadi (37), 3:1 Iwan Żelizko (66).

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Carlos Isaac (46. Marcel Krajewski), Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Samuel Kozlovsky - Fran Alvarez (83. Bartłomiej Pawłowski), Juljan Shehu (83. Lindon Selahi), Emil Kornvig - Angel Baena (78. Stelios Andreou), Sebastian Bergier (87. Andi Zeqiri), Mariusz Fornalczyk.

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Bartłomiej Kłudka, Maksym Diaczuk (90. Michał Głogowski), Matej Rodin, Matus Vojtko - Camilo Mena, Rifet Kapić (65. Anton Carenko), Iwan Żelizko, Aleksandar Cirković - Kacper Sezonienko (46. Tomasz Neugebauer), Tomas Bobcek.

Żółte kartki - Widzew Łódź: Carlos Isaac, Juljan Shehu, Bartłomiej Pawłowski. Lechia Gdańsk: Iwan Żelizko, Bartłomiej Kłudka.

Czerwona kartka za drugą żółtą - Widzew Łódź: Juljan Shehu (89).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 17 866.

BS, PAP