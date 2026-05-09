ATP w Rzymie: Jannik Sinner - Sebastian Ofner. Relacja live i wynik na żywo online

Jannik Sinner i Sebastian Ofner zagrają ze sobą w ramach turnieju ATP 1000 w Rzymie. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Sebastian Ofner na Polsatsport.pl.

Sinner zapisał się w historii jako pierwszy tenisista, któremu udało się triumfować w pięciu kolejnych imprezach rangi ATP Masters 1000 po zwycięstwie w Madrycie.

 

Przystępując do rywalizacji przed rodzimą publicznością w Rzymie, Włoch staje przed doskonałą okazją, aby skompletować zwycięstwa we wszystkich dziewięciu turniejach tej serii (tzw. Career Golden Masters).

 

W minionych miesiącach lider światowego rankingu całkowicie zdominował konkurencję. Jego niezwykła passa rozpoczęła się jeszcze pod koniec ubiegłego roku od triumfu w Paryżu.

 

