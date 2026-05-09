ATP w Rzymie: Zieliński/Frantzen - Chaczanow/Rublow. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński/Constantin Frantzen - Karen Chaczanow/Andriej Rublow to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Rzymie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Constantin Frantzen - Karen Chaczanow/Andriej Rublow na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Rzymie przystępuje z innym partnerem niż dotychczas. U boku Polaka występuje Niemiec Constantin Frantzen. Brytyjczyk Luke Johnson doznał bowiem urazu w poprzednich zmaganiach w Madrycie.

 

W premierowej rundzie imprezy w "Wiecznym Mieście" przeciwnikami Zielińskiego i Frantzena są Karen Chaczanow i Andriej Rublow.

 

Rosjanie to typowi singliści. W deblu występują sporadycznie.

 

To pierwsza bezpośrednia potyczka obu duetów.

 

jc, Polsat Sport
