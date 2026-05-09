Będzie hit w finale Orlen Superligi! Giganci zagrają o trofeum

Jakub ŻelepieńPiłka ręczna

Nie było niespodzianki w półfinale Orlen Superligi. Po wyjazdowym zwycięstwie 32:21, także przed własną publicznością Orlen Wisła Płock pokonała PGE Wybrzeże Gdańsk - tym razem 38:18. O trofeum podopieczni Xaviego Sabate zagają z Industrią Kielce.

Orlen Wisła Płock przypieczętowała awans do finału Orlen Superligi

Industria przypieczętowała awans już w piątek. Kielczanie pokonali u siebie 30:23 Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski. Wcześniej, w delegacji, wygrali natomiast 36:24.

 

Sobotni mecz zaczął się dla gospodarzy w sposób wymarzony. Szybko otworzyli wynik, a później konsekwentnie zwiększali przewagę. Zanotowali imponującą serię dziewięciu z rzędu punktów, która pozwoliła im wyraźnie odskoczyć od rywali - było 13:1. Ostatecznie na przerwę oba zespoły zeszły przy wyniku 21:9.

 

W drugiej części spotkania obraz gry nie zmienił się. Wisła nadal dominowała, krok po kroku zbliżając się do triumfu. Zespołowi z Gdańsku z trudem przychodziło natomiast zdobywanie punktów. Ostatecznie gospodarze wygrali 38:18.

 

W finale Orlen Superligi Płocczanie zmierzą się więc z Industrią Kielce.  

 

Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk 38:18 (21:9)

 

