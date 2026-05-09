Celtic - Rangers. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Stawka niedzielnego "Old Firm Derby" jest wysoka głównie dla gospodarzy, którzy na ten moment tracą trzy punkty do pierwszego Hearts. Jeśli chcą wywalczyć mistrzostwo Szkocji, to powinni postarać się o pełną pulę.

Z kolei Rangersi prawdopodobnie wypisali się z walki o ligowy tytuł w dwóch poprzednich kolejkach. Porażki z Motherwell (2:3) oraz Hearts (1:2) sprawiły, że podopieczni Danny'ego Rohla tracą cztery punkty do drugiego Celticu i aż siedem do lidera Hearts.

Do końca pozostały trzy kolejki.

