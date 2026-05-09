Co się dzieje z rywalką Igi Świątek? Ogromne problemy w Rzymie

Na wstępnie należy zaznaczyć, że większość kibiców spodziewała się w tym pojedynku gładkiego zwycięstwa Gauff. Amerykanka plasuje się obecnie na czwartym miejscu w rankingu WTA, po tym, jak w najnowszej aktualizacji wyprzedziła ją Świątek. Sierra natomiast zajmuje dopiero 72. lokatę w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek może się uśmiechnąć! Dobry znak

Tym bardziej niespodziewany był wynik pierwszego seta. Premierowa partia była bardzo chaotyczna - w sumie doszło aż do pięciu przełamań. Trzy razy gema przy serwisie przeciwniczki była w stanie wygrać Argentynka i to właśnie dzięki temu zwyciężyła w tej części spotkania 7:5.

Przegrany set zadziałał na Gauff jak płachta na byka. Dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wrzuciła wyższy bieg i "odjechała" oponentce. Amerykanka prezentowała poziom, do jakiego przyzwyczaiła nas przez ostatnie lata, triumfując 6:0.

Na początku ostatniej odsłony tego pojedynku do głosu ponownie doszła Sierra. 21-latka szybko wyszła na trzygemowe prowadzenie i już zaczynała myśleć o awansie do kolejnej rundy. Te plany pokrzyżowała jej Gauff. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych wygrała pięć kolejnych gemów z rzędu, jednak nie potrafiła podtrzymać serii i zakończyć rywalizacji.

Czwarta rakieta świata ponownie została przełamana, ale już po chwili odpłaciła oponentce pięknym za nadobne, tym samym wygrywając seta (6:4) i zapewniając sobie miejsce w kolejnej rundzie włoskiego turnieju.

Jej następną przeciwniczką będzie triumfatorka meczu Taylor Townsend - Iva Jovic. W grze o tytuł we "Wiecznym Mieście" nadal pozostają między innymi Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina czy wcześniej wspomniana Świątek.

Coco Gauff - Solana Sierra 5:7, 6:0, 6:4