Dom Jana Bednarka obrabowany. Złodziej groził rodzinie piłkarza bronią białą
Dramatyczne chwile przeżył Jan Bednarek wraz z rodziną. W piątkowy wieczór dom reprezentanta Polski w Porto został obrabowany. Podczas napadu złodziej groził zawodnikowi i jego bliskim bronią białą.
O sprawie poinformował dziennik "Record". Według jego ustaleń, dramatyczna sytuacja miała miejsce w piątek około godziny 20:30. To właśnie wtedy Bednarek wraz z rodziną wrócił do domu. W nim był już obecny włamywacz.
Jak czytamy w artykule, złodziej wyniósł przedmioty warte około 150 tysięcy euro. Podczas napadu miał też bronić rodzinie piłkarza bronią białą - nie sprecyzowaną, o jaką dokładnie chodzi.
Sprawą zajęły się już portugalskie służby. Wszczęto śledztwo, które ma na celu złapanie sprawcy i odzyskanie dóbr rodziny Bednarków.
Dziennikarze "Recordu" poinformowali, że podczas włamania na szczęście nikt nie ucierpiał.