Dom Jana Bednarka obrabowany. Złodziej groził rodzinie piłkarza bronią białą

O sprawie poinformował dziennik "Record". Według jego ustaleń, dramatyczna sytuacja miała miejsce w piątek około godziny 20:30. To właśnie wtedy Bednarek wraz z rodziną wrócił do domu. W nim był już obecny włamywacz.

Jak czytamy w artykule, złodziej wyniósł przedmioty warte około 150 tysięcy euro. Podczas napadu miał też bronić rodzinie piłkarza bronią białą - nie sprecyzowaną, o jaką dokładnie chodzi.



Sprawą zajęły się już portugalskie służby. Wszczęto śledztwo, które ma na celu złapanie sprawcy i odzyskanie dóbr rodziny Bednarków.



Dziennikarze "Recordu" poinformowali, że podczas włamania na szczęście nikt nie ucierpiał.