Dramat siedmiokrotnego mistrza świata. Wypadek w trakcie wyścigu

Jak napisano w komunikacie, Marquez jeszcze w sobotę zostanie przetransportowany do Madrytu, gdzie przejdzie operację piątej kości śródstopia prawej nogi.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka wygrana polskiego żużlowca! Zmarzlik trzeci

W sprincie we Francji zwyciężył Hiszpan Jorge Martin, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Włoch Marco Bezzecchi (obaj Aprilia). Marquez ma do niego 51 pkt straty i jest piąty.

Niedzielna GP Francji będzie piątą z 22 rund mistrzostw świata w tym sezonie.

BS, PAP