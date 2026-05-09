Dramat siedmiokrotnego mistrza świata. Wypadek w trakcie wyścigu
Siedmiokrotny mistrz świata w najbardziej prestiżowej klasie motocyklowej MotoGP Marc Marquez ma złamaną kość stopy - poinformował jego team Ducati. Hiszpan miał upadek w sobotnim sprincie przed Grand Prix Francji w Le Mans. Nie wystąpi ani w niedzielę, ani 17 maja w GP Katalonii.
Jak napisano w komunikacie, Marquez jeszcze w sobotę zostanie przetransportowany do Madrytu, gdzie przejdzie operację piątej kości śródstopia prawej nogi.
W sprincie we Francji zwyciężył Hiszpan Jorge Martin, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Włoch Marco Bezzecchi (obaj Aprilia). Marquez ma do niego 51 pkt straty i jest piąty.
Niedzielna GP Francji będzie piątą z 22 rund mistrzostw świata w tym sezonie.