Ekstraliga rugby. Mecz wiosny w Sochaczewie 

Robert Małolepszy

Wicemistrz Polski i wicelider tabeli podejmuje mistrza kraju i lidera rozgrywek. Stawką starcia niemal na pewno zwycięstwo w fazie grupowej Ekstraligi rugby, a wielce prawdopodobne także prawo organizacji wielkiego finału rozgrywek sezonu 2025/2026. Niedzielnych derbów Mazowsza: ORLEN Orkan Sochaczew – Pogoń Awenta Siedlce w zasadzie nie trzeba reklamować. To musi być hit! 

ORLEN Orkan Sochaczew zagra z Awenta Pogoń Siedlce w hicie Ekstraligi. Na zdjęciu kapitan Orkana Dawid Plichta atakuje szeregi obronne Pogoni

Mecz w Sochaczewie tym razem zacznie się o godz. 15.00, a więc pół godziny wcześniej niż ma to miejsce od kilku lat tym najbardziej rugbowym, polskim mieście. Działacze Orkana przesunęli spotkanie na prośbę Ekstraligi. Chodzi o to, by hitowe spotkanie w Sochaczewie nie zazębiało się z meczem w Lublinie. Tam z kolei działacze przesunęli starcie PGE Edach Budowlanych z Juvenią Kraków z 16 na 16.30. 

 
Mam nadzieję, że to początek wielu dobrych zmian w Ekstralidze. Jesteśmy o krok od podpisania kontraktu telewizyjnego, który sprawi, że nasze mecze będą miały dużo większy, medialny zasięg. Może już półfinały będziemy mogli pokazać w dużej ogólnopolskiej stacji telewizyjnej - mówi przewodniczący Rady Ekstraligi, Bartosz Marczyński, na co dzień wiceprezes Energa Ogniwo Sopot.  


Derby Trójmiasta: O której mecz Ogniwo – Arka? 


Jego klub już w sobotę gra hit numer dwa przedostatniej kolejki fazy grupowej Ekstraligi rugby. O godz. 17.00 sopockie Mewy spróbują zadziobać gdyńskie Buldogi – czyli Life Style Catering Arkę Gdynia. Derby Trójmiasta mają zdecydowanego faworyta i jest nim trzecie w tabeli Ogniwo (29 pkt), ale goście chcą pokazać, że ich czwarte miejsce w tabeli (19 pkt) i wywalczone już prawo gry w półfinale Ekstraligi, nie jest dziełem przypadku. W Gdyni od dawna wszyscy nastawiają się właśnie na to spotkanie, jako te, w którym drużyna trenera Łukasza Szostka ma sprawić niespodziankę.  


Czy do niej dojdzie? Na razie Arka zagrała w Grupie Mistrzowskiej jeden mecz z drużyną z “wielkiej trójki” czyli Pogoń, Orkan, Ogniwo. W marcu w Siedlcach gdynianie nie mieli nic do powiedzenia w starciu z mistrzem Polski. Przegrali 12:85. Dwa tygodnie temu - też w Siedlcach - Ogniwo poległo z Pogonią 14:43.  


Z kolei jesienią w pierwszej rundzie rozgrywek, mecz Ogniwo – Arka też był rozgrywany w Sopocie, górą byli gospodarze 45:29. Ale derby, to derby. Nikogo nie trzeba przekonywać, że to starcie, w którym wydarzyć może się wszystko.  


Derby Mazowsza: Jakie były ostatnie wyniki? 


Absolutny hit kolejki, reklamowany jako mecz wiosny w Sochaczewie, też będzie miał status derbowy. W derbach Mazowsza zmierzą się w niedzielę ORLEN Orkan Sochaczew oraz Pogoń Awenta Siedlce.  


Chcemy dać kibicom pokaz rugby na takim poziomie, by każdy kto wróci do domu lub obejrzy transmisję miał poczucie, że wziął udział w wielkim, sportowym wydarzeniu. Stawka meczu jest ogromna. W drużynie panuje świetna atmosfera. Nie jesteśmy faworytem, ale w pierwszej rundzie w Siedlcach też nie byliśmy, a udało się wygrać. Teraz, ze wsparciem naszych kibiców, też się uda. Jestem o tym przekonany – mówi przed niedzielnym meczem na sochaczewskiej “Maracanie” kapitan Orkana, Dawid Plichta.  


26:24 dla Orkana. Tak brzmiał wynik meczu pierwszej rundy rozgrywek. W przedostatni dzień sierpnia 2025 w Siedlcach sochaczewianie zapewnili sobie zwycięstwo w ostatniej akcji meczu. Peter Steenkamp kopnął na bramkę z karnego. Trafił i z wyniku 24:23 dla Pogoni zrobiło się 26:24 dla Orkana, a sędzia skończył mecz. To był rewanż za czerwcowy finał, w którym Pogoń wygrała 21:9 i pierwszy raz w historii została mistrzem Polski.  


Dziś w drużynie Orkana nie ma już Namibijczyka Petera Steenkampa (gra w rosyjskim Kazaniu), ale jest Walijczyk Harrison Astley, który przebojem wdarł się do pierwszej dziesiątki najskuteczniejszych zawodników Ekstraligi i z powodzeniem zastępuje Steenkampa na pozycji numer 10.  


Derby Mazowsza: W jakich składach zagrają? 


Orkan - być może pierwszy raz tej wiosny - będzie mógł też skorzystać z usług Tongijczyka Solomone Aniseko, który był jednym z najlepszych zawodników pierwszego starcia z Pogonią, a który od marca zmagał się ze stanem zapalnym. Od tego tygodnia Solomone trenuje na pełnych obrotach. Dla Orkana nie zagra za to na pewno Cyprian Majcher, który w ostatnim meczu skręcił kostkę.  


W siedleckiej ekipie zabraknie z kolei Patryka Reksulaka oraz Piotra Wiśniewskiego. Do niedzieli będzie się ważył występ Nkululeko Ndlovu. Strata całej trójki będzie poważna, ale trener Pogoni Łukasz Nowosz, jako jedyny szkoleniowiec w lidze, ma do dyspozycji niemal dwa równorzędne składy, będzie miał więc kim zastąpić tych graczy. Trener Orkana Maciej Brażuk takiego komfortu nie ma.  
Bez względu w jakich składach wyjdą na mecz obie drużyny, faworytem będzie Pogoń, ale Orkan na pewno pójdzie na całość. Sochaczewianie liczą, że poniesie ich publiczność - bez dwóch zdań - najlepsza w Polsce. To będzie super widowisko. Jestem o tym przekonany. Oba zespoły grają szybko, efektownie, mają podobny styl. Pogoń dokłada do tego potężnych zawodników formacji młyna. Orkan będzie się starał nadrobić fizyczne braki zaciętością w obronie. Jednego możemy być pewni - kości będą trzeszczały - mówi legendarny trener, były szkoleniowiec obu ekip Andrzej Kopyt.  


Derby Mazowsza: O co toczy się gra? 


Stawka niedzielnego meczu jest ogromna. Orkan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i ma 31 punktów. Pogoń lideruje z 33 “oczkami” na koncie. Do końca fazy grupowej zostanie po tym weekendzie już tylko jedna kolejka. Orkan pojedzie do Gdyni, Pogoń podejmie Budowlanych z Lublina. Cięższe zadanie będzie miał sochaczewski zespół, ale można zakładać, że oba mecze wygrają faworyci.  
To dlatego niedzielne starcie w Sochaczewie jest kluczowe. Jego zwycięzca już raczej na pewno nie opuści pierwszej pozycji przed fazą finałową rozgrywek. A to oznacza po pierwsze dużo łatwiejszego rywala w półfinałowym dwumeczu (będzie nim już na pewno Life Style Catering Arka Gdynia) i w razie awansu do wielkiego finału, prawo organizacji tego meczu na własnym terenie.  


Ekstraliga - Grupa Mistrzowska - IV kolejka 
Energa Ogniwo Sopot v Life Style Catering RC Arka Gdynia (sobota, godz. 17.00) 
ORLEN Orkan Sochaczew v Awenta Pogoń Siedlce (niedziela, godz. 15.00) 
PGE Edach Budowlani Lublin v RzKS Juvenia Kraków (niedziela, godz. 16.30 
Ekstraliga - Grupa Pucharowa - V kolejka 
RC Lechia Gdańsk v Budmex Rugby Białystok (sobota, godz. 13.00) 
KS AWF AZS Warszawa v WizjaMed Grot Budowlani Łódź (niedziela, godz. 14.30) 
 
 
 

Robert Małolepszy/Materiały prasowe Ekstraliga rugby
