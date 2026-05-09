FIFA znów szokuje przed mundialem w Ameryce. Będą trzy ceremonie otwarcia

Podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata zostaną zorganizowane oddzielne ceremonie otwarcia przed pierwszym meczem w każdym z trzech krajów-gospodarzy: Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych - poinformowała FIFA.

Fragmenty artystycznych dekoracji z motywami związanymi z Mistrzostwami Świata FIFA 2026, w tym wizerunek twarzy, logo FIFA z napisem "TORONTO" oraz stylizowana postać kobiety.
Pierwsza z ceremonii otwarcia największego mundialu w historii odbędzie się 11 czerwca w Meksyku, przed meczem reprezentacji gospodarzy z RPA. Wystąpi tam m.in. nagrodzony statuetką Grammy meksykański zespół popowy Mana. Jak poinformowała FIFA, podczas uroczystości wystąpią również m.in. Tyla, Alejandro Fernandez i Belinda.

 

"Koncert będzie promował kulturę Meksyku i wystąpią artyści rdzennej ludności oraz przedstawiciele nowoczesnego folkloru" - można przeczytać w komunikacie FIFA.

 

Ceremonie otwarcia w Kanadzie i USA odbędą się 12 czerwca. W Toronto przed inauguracyjnym meczem fazy grupowej Kanady z Bośnią i Hercegowiną wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara i William Prince.

 

"Inspirowana mozaiką nowa interpretacja Pucharu Mistrzostw Świata FIFA odzwierciedli różnorodność i wspólnotę Kanady" - poinformowała FIFA.

 

W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. amerykańska gwiazda pop Katy Perry, a także Anitta, LISA i Tyla.

 

"Koncert ma na celu zapewnienie widowiska o wysokiej energii, odzwierciedlającego skalę, ambicję i siłę kulturową samego turnieju" – można przeczytać w komunikacie FIFA.

 

Tegoroczne mistrzostwa świata to już drugi raz, kiedy impreza ta jest współorganizowana przez kilka krajów. W 2002 roku współgospodarzami były Korea Południowa i Japonia, jednak wówczas zorganizowano jedną ceremonię otwarcia w Seulu.

PAP
