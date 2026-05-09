Inter przed ogromną szansą! Tego nie było od ośmiu lat

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Inter Mediolan zapewnił już sobie tytuł mistrzowski, a w środę może dorzucić do tego Puchar Włoch. Jeśli zespół Piotra Zielińskiego zdobędzie podwójną koronę, dokona czegoś, co nie udało się nikomu od ośmiu lat.

fot. PAP/EPA
fot. PAP/EPA
Piłkarze Interu Mediolan mają szansę na podwójną koronę

Inter przypieczętował triumf w Serie A już 3 maja. W meczu 35. kolejki Mediolańczycy pokonali u siebie Parmę 2:0. Piotr Zieliński zaliczył asystę przy otwierającym wynik spotkania trafieniu Marcusa Thurama.

 

Teraz podopieczni Cristiana Chivu mogą już w pełni skupić się na przygotowaniach do finału Pucharu Włoch. 13 maja zmierzą się w nim z Lazio. Jeśli ograją Rzymian, sięgną po podwójną koronę. 

 

Taka sztuka nie udała się w Italii nikomu od ośmiu lat. Ostatnim zespołem, który zdominował krajowe podwórko, był Juventus. W sezonie 2017/2018 zespół z Turynu triumfował zarówno w Serie A, jak i Coppa Italia. 

 

Od tego czasu Inter dwukrotnie zdobył puchar (2021/2022, 2022/2023) i także dwukrotnie był najlepszy w lidze (2020/2021, 2023/2024). Nigdy jednak nie zdołał triumfować w obu rozgrywkach w trakcie tej samej kampanii. 

 

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:50.

