Inter przed ogromną szansą! Tego nie było od ośmiu lat

Inter przypieczętował triumf w Serie A już 3 maja. W meczu 35. kolejki Mediolańczycy pokonali u siebie Parmę 2:0. Piotr Zieliński zaliczył asystę przy otwierającym wynik spotkania trafieniu Marcusa Thurama.

Teraz podopieczni Cristiana Chivu mogą już w pełni skupić się na przygotowaniach do finału Pucharu Włoch. 13 maja zmierzą się w nim z Lazio. Jeśli ograją Rzymian, sięgną po podwójną koronę.

Taka sztuka nie udała się w Italii nikomu od ośmiu lat. Ostatnim zespołem, który zdominował krajowe podwórko, był Juventus. W sezonie 2017/2018 zespół z Turynu triumfował zarówno w Serie A, jak i Coppa Italia.

Od tego czasu Inter dwukrotnie zdobył puchar (2021/2022, 2022/2023) i także dwukrotnie był najlepszy w lidze (2020/2021, 2023/2024). Nigdy jednak nie zdołał triumfować w obu rozgrywkach w trakcie tej samej kampanii.

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja.