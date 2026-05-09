Kolejne odejście z Asseco Resovii stało się faktem! Siatkarz pożegnał się z klubem

Vasina bronił barw Asseco Resovii od zeszłego sezonu. W tym Czech mógł mówić o sporym pechu. Dużą część rozgrywek stracił bowiem przez poważne problemy zdrowotne. W tym sezonie PlusLigi wystąpił w zaledwie 13 spotkaniach. Zdobył w nich 39 punktów.

Wychodzi na to, że więcej nie będzie. 26-latek w mediach społecznościowych oficjalnie pożegnał się z rzeszowskim zespołem.

"Dziękuję Rzeszów. Dziękuję wam! Dziękuję fanom! Dziękuję klubowi! Dziękuję wszystkim pracownikom!" - napisał Vasina, wymieniając przy tym swoje osiągnięcia z Resovią. Należą do nich m.in.: srebrny medal PlusLigi i drugie miejsce w Pucharze CEV.

Na razie nie wiadomo, w jakim klubie zagra czeski przyjmujący. W kuluarach mówi się jednak, że być może zasili inny plusligowy zespół albo wyjedzie do Turcji.

Wcześniej z drużyną z Rzeszowa rozstał się legendarny libero Erik Shoji.

Asseco Resovia Rzeszów zakończyła sezon 2025/2026 PlusLigi na czwartym miejscu. W walce o brązowy medal ekipa z Podkarpacia uległa PGE Projektowi Warszawa.

