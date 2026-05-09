Mariusz Wlazły wrócił na boisko! Zagrał na trzecim poziomie rozgrywkowym

Mariusz Wlazły to człowiek-instytucja w polskiej siatkówce. Od 2003 do 2020 roku występował w Skrze Bełchatów, z którą zdobył między innymi dziewięć tytułów mistrzowskich, siedem pucharów, srebro Ligi Mistrzów i dwa Klubowe Mistrzostwa Świata. Ponadto w barwach reprezentacji Polski sięgnął po złoto i srebro mistrzostw świata.

Końcówkę swojej wybitnej kariery Wlazły spędził natomiast w Enerdze Trefl Gdańsk. W klubie z Trójmiasta występował w latach 2020-2023. Ostatni mecz rozegrał 24 kwietnia 2023 roku przeciwko Projektowi Warszawa. Na boisku pojawił się wówczas jego syn, Arkadiusz.



Mało kto mógł się wtedy spodziewać, że ta dwójka raz jeszcze zamelduje się wspólnie na placu gry. A jednak!



Wlazły postanowił wesprzeć Energę Trefla Gdańsk II - drużynę rezerw, która w bieżącym sezonie zakwalifikowała się do barażów o awans z 2. do 1. Ligi. Turniej finałowy odbywa się w Wieluniu, a każdy z czterech uczestniczących w nim zespołów ma do rozegrania po trzy mecze. Promocję uzyskają tylko dwie najlepsze ekipy.



W pierwszej kolejce Gdańszczanie zmierzyli się z Avią Solar Sędziszów. Pomimo wsparcia Wlazłego, Trefl musiał uznać wyższość rywali, którzy wygrali 3:2 (25:17, 24:26, 25:19, 23:25, 15:8). Teraz czekają ich jeszcze spotkania KPS Płock i WKS Wieluń.