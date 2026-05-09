Obrończyni tytułu za burtą turnieju w Rzymie. Nie wykorzystała trzech piłek meczowych

Jasmine Paolini pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Rzymie na etapie trzeciej rundy. Włoszka broniła przed własną publicznością tytułu zdobytego przed rokiem. Teraz okazała się gorsza od Elise Mertens, nie wykorzystując w drugim secie trzech piłek meczowych.

Tytuł wywalczony przed rokiem w imprezie rangi WTA 1000 w Rzymie był dla Jasmine Paolini jednym z największych sukcesów w karierze. W finale pokonała wtedy Amerykankę Coco Gauff.

 

W tym roku Paolini została rozstawiona w "Wiecznym Mieście" z numerem 9. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej odprawiła Francuzkę Leolię Jeanjean.

 

Przeciwniczką Paolini w trzeciej fazie była turniejowa "21" - Belgijka Elise Mertens. Włoszka dobrze rozpoczęła spotkanie, wygrywając premierową partię 6:4. W drugiej miała trzy piłki meczowe przy podaniu rywalki, których jednak nie wykorzystała.

 

Mertens zdołała odwrócić losy pojedynku. Najpierw triumfowała w tie-breaku do pięciu, a w decydującej odsłonie zwyciężyła 6:3, meldując się w czwartej rundzie turnieju w Rzymie.

 

Jasmine Paolini - Elise Mertens 6:4, 6:7(5), 3:6

