Obrończyni tytułu za burtą turnieju w Rzymie. Nie wykorzystała trzech piłek meczowych

Tytuł wywalczony przed rokiem w imprezie rangi WTA 1000 w Rzymie był dla Jasmine Paolini jednym z największych sukcesów w karierze. W finale pokonała wtedy Amerykankę Coco Gauff.

ZOBACZ TAKŻE: Co się dzieje z rywalką Igi Świątek? Ogromne problemy w Rzymie

W tym roku Paolini została rozstawiona w "Wiecznym Mieście" z numerem 9. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej odprawiła Francuzkę Leolię Jeanjean.

Przeciwniczką Paolini w trzeciej fazie była turniejowa "21" - Belgijka Elise Mertens. Włoszka dobrze rozpoczęła spotkanie, wygrywając premierową partię 6:4. W drugiej miała trzy piłki meczowe przy podaniu rywalki, których jednak nie wykorzystała.

Mertens zdołała odwrócić losy pojedynku. Najpierw triumfowała w tie-breaku do pięciu, a w decydującej odsłonie zwyciężyła 6:3, meldując się w czwartej rundzie turnieju w Rzymie.

Jasmine Paolini - Elise Mertens 6:4, 6:7(5), 3:6

jc, Polsat Sport