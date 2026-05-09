ORLEN Superliga: Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

W piątek do wielkiego finału rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce awansowała Industria Kielce. Ekipa ze stolicy województwa świętokrzyskiego w dwóch meczach okazała się lepsza od drużyny Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski.

Teraz przyszedł czas na rozstrzygnięcie drugiego półfinału, w którym naprzeciwko siebie staną zawodnicy Orlen Wisły Płock i PGE Wybrzeża Gdańsk. W lepszej sytuacji zdecydowanie znajdują się mistrzowie Polski. Przypomnijmy, że szczypiorniści z Płocka w pierwszym meczu zwyciężyli 32:21.

Pierwszy mecz finałowy ORLEN Superligi zostanie rozegrany 23 lub 24 maja.

Początek o godzinie 12:30.

