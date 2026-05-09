Papież przyjął piłkarzy Interu na audiencji. "To nakłada na was odpowiedzialność"

Papież Leon XIV przyjął w sobotę na audiencji w Watykanie piłkarzy i kierownictwo mediolańskiego klubu Inter, który sześć dni wcześniej po raz 21. w historii zdobył mistrzostwo Włoch, tak zwane scudetto. Spotkanie papież rozpoczął od złożenia gratulacji klubowi, w którym gra Piotr Zieliński.

Odnosząc się do niedawnego sukcesu świętowanego w Mediolanie Leon XIV powiedział: - To jest z pewnością dla was moment wielkiej radości, a ja cieszę się, że mogę być jej uczestnikiem. To cel osiągnięty dzięki wielkiemu zaangażowaniu, pracy zespołowej, dyscyplinie i wytrwałości, które potrafiliście zachować zarówno w chwilach wzniosłych, jak i w trudnych, nie zniechęcając się ani nie poddając.

 

- Dlatego gratulując wam, zachęcam was do refleksji nad przeżytym doświadczeniem, abyście w tym momencie sukcesu stali się orędownikami przesłania szczególnie przydatnego dla rozwoju młodych ludzi. Wielu z nich patrzy teraz na was jak na swoich bohaterów, na wzory do naśladowania, a to nakłada na was odpowiedzialność wykraczającą poza sam wynik sportowy i czyni was jako sportowców świadkami wartości - mówił papież, miłośnik sportu, który nadal czynnie go uprawia.

 

Przywołał spotkanie Jana Pawła II reprezentatami klubu Inter Mediolan 35 lat temu, którym powiedział wówczas: "Sprawcie, aby wielu mogło rozpoznać w was i w waszym postępowaniu autentyczność oraz nieskazitelną prawość".

 

- To słowa, które i ja czuję się w obowiązku wam powtórzyć ponawiając moje gratulacje - dodał Leon XIV.

