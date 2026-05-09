PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia. Relacja live i wynik na żywo

W Final Four tego sezonu Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipy z PlusLigi nie trafiły na siebie. Warszawianie zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia, a Zawiercianie - z Ziraat Bankasi Ankara.

Siatkarze PGE Projektu to brązowi medaliści tego sezonu PlusLigi. W fazie play off Ligi Mistrzów wyeliminowali już Itas Trentino po "złotym secie" oraz Bogdanka LUK Lublin.

Z kolei Perugia nie musiała rywalizować w 1/8 finału, gdyż wygrała zmagania grupowe. W ćwierćfinale Kamil Semeniuk i spółka wyeliminowali hiszpańskie Guaguas Las Palmas.

Warto zaznaczyć, że Włosi bronią tytułu sprzed roku. Wygrali wtedy w finale z Aluron CMC Wartą Zawiercie 3:2.

