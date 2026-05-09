Górnik w minioną sobotę pokonał na PGE Stadionie Narodowym w finale PP Raków Częstochowa 2:0.

- Ok. 35 tys. naszych kibiców przyjechało do Warszawy. Bardzo podobał mi się stadion, atmosfera, organizacja. Myślę, że odebrałem przynajmniej tysiąc gratulacji. Minie jeszcze kilka dni na ich czytaniu i odpisywaniu. To jest bardzo miłe. Nie tylko w Zabrzu ludzie chcieli, by Górnik coś zdobył po tylu latach (PP po 54-letniej przerwie) - zaznaczył szkoleniowiec, który w minionych czterech sezonach doprowadził Spartaka Trnawa do finału Pucharu Słowacji, trzykrotnie ten zespół zdobył trofeum.

Górnik jest wiceliderem tabeli PKO BP Ekstraklasy, Zagłębie zajmuje szóste miejsce.

- Możemy napisać jeszcze trochę w większą historię. Jestem realistą, chociaż każdy ma marzenia. Celem jest podium. Dodatkową motywacją jest możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów przy zajęciu drugiego miejsca - powiedział.

Zabrzanie nie przegrali ostatnich 10 meczów z rzędu (7 w lidze i trzy pucharowe), stracili w nich tylko trzy gole.

- Jesteśmy w dobrym momencie, ale w piłce tak szybko wszystko może się zmienić. Wierzę, że na podium staniemy - stwierdził.

Według niego kluczowe w końcówce sezonu będzie to, żeby piłkarze nie zlekceważyli niczego i wykorzystali wysoką formę, w jakiej się znajdują.

Kibice w Zabrzu od wielu sezonów śpiewają, by ich zespół "zagrał, jak za dawnych lat".

- Widzę, że drużyna jest dalej głodna. Myślę, Górnik jeszcze nie gra, jak kiedyś. Dawno temu był na pewno mocniejszy, ale zrobiliśmy, coś jak dawniej - mamy trofeum. Zobaczymy, czy będzie medal w lidze - zauważył trener.

PAP