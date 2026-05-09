Jagiellonia zajmuje obecnie czwarte miejsce, tracąc punkt do trzeciego GKS Katowice, ale ma rozegrany jeden mecz mniej. Na spotkanie na własnym boisku z Pogonią Białostoczanie muszą się pozbierać po - bardzo ważnej dla układu tabeli - porażce u siebie 1:2 z Górnikiem Zabrze, gdy stracili bramkę z rzutu karnego w ostatniej akcji tego spotkania.

- Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przydałoby się wygrać mecz, bo ostatnio nie wygrywamy u siebie za często i to mnie martwi - mówił trener Adrian Siemieniec w piątek na przedmeczowej konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że jeszcze niedawno Białystok był miejscem, gdzie zespoły gości przyjeżdżały ze świadomością, iż zdobyć tam punkty będzie bardzo ciężko. W tym sezonie już tak nie jest - tylko w rundzie wiosennej były to np. porażki z Piastem Gliwice czy Wisłą Płock.

- Jeżeli chcemy myśleć o czymś dalej w tym sezonie, to takie mecze, jak ten sobotni u siebie z Pogonią musimy wygrać. Ale to jest tylko piłka nożna i wiadomo, że "musimy" to nie jest takie oczywiste - powiedział szkoleniowiec.

- Musimy nie oznacza, że mamy wyjść z gorącą głową, biegać gdzie popadnie, atakować bez planu, gubić kontrolę, nie mieć żadnej chłodnej głowy w sytuacjach, w których trzeba ją zachować. Bo tak się tego nie da zrobić. Dzisiaj organizacja gry, kontrola emocji, konsekwencja jest kluczowa, bo sezon i poziom drużyn jest bardzo wyrównany i nie możesz sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji - podkreślał.

Mówił o dobrym nastawieniu i motywacji jego zespołu, ale podkreślał, iż kluczowa - w jego ocenie - będzie w sobotę kontrola emocji przez jego piłkarzy i świadomość, jakie znaczenie ma to spotkanie.

- Będą momenty, w których będziemy musieli zachować chłodną głową, kontrolę emocji i pokazać doświadczenie. Czego nam, uważam, zabrakło w meczu z Górnikiem w tym ostatnim momencie, co trochę biorę też na siebie, bo też widziałem w jakim zestawieniu kończyliśmy ten mecz, ale na pewnym etapie musieliśmy ryzykować i trochę szaleństwem strzelić tego gola - dodał Siemieniec.

PAP