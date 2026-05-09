Widzew od wznowienia drugiej części rozgrywek PKO BP Ekstraklasy nie może wydostać się ze strefy zagrożonej spadkiem i obecnie zajmuje 16. miejsce. Nadzieje na pozostanie w lidze pogorszyła przed tygodniem porażka w Warszawie z Legią (0:1) po golu straconym w ostatniej minucie.

Fala krytyki spadła nie tylko na piłkarzy, ale również na trenera Vukovicia, któremu kibice i eksperci po konfrontacji z bezpośrednim rywalem w walce o uniknięcie spadku zarzucili brak odwagi, ofensywnej gry i tym samym chęci walki o zwycięstwo.

Szkoleniowiec odpierając zarzuty na piątkowej konferencji prasowej zaznaczył, że Widzew prawdopodobnie jest jedynym walczącym o utrzymanie zespołem w Europie krytykowanym za styl gry. Nie zgodził się też ze stwierdzeniami, że jego piłkarzom brakuje odwagi.

- Wierzę w swój pomysł i w moją drużynę oraz w to, że zespół nie jest przestraszony. Czasem mecze wyglądają tak jak w Warszawie i to nie interesuje mnie, że fachowcy w kraju widzą inaczej przez pryzmat tabeli. Wytłumaczyłem piłkarzom, że według mnie grali z drugą najlepszą ekipą w lidze, po Lechu Poznań. Ten mecz nie był w naszym wykonaniu super, ale nie był też aż tak słaby, żeby ludzie związani z Widzewem mogli uznać, że było inaczej. Patrząc na czas utraty gola, była to porażka po prostu pechowa - powiedział Vuković.

Przekonywał, że jego drużyna nie zamierzała zadowolić się remisem, dlatego - jak mówił - ocenia to spotkanie inaczej niż większość ludzi. - Należy też docenić, że piłkarze walczyli do ostatnich sekund - dodał.

W ocenie Serba, wbrew zajmowanej pozycji w tabeli, sytuacja jego drużyny nie jest najgorsza w kontekście walki o utrzymanie. Łodzianie do pierwszego bezpiecznego miejsca tracą bowiem tylko dwa punkty. Do tego w sobotę podejmą zajmującą je Lechię Gdańsk, co oznacza, że w przypadku zwycięstwa gospodarzy oba zespoły zamienią się lokatami.

- Nasza pozycja do wywalczenia utrzymania wcale nie jest najgorsza. Gramy jeszcze dwa mecze u siebie i wierzę, że atmosfera na stadionie będzie naszym dużym atutem. Jeżeli wszyscy skupimy się wokół wspólnego celu, to będziemy go w stanie osiągnąć - przekonywał.

PAP