Polak wycofał się z turnieju w Rzymie! Zdrowie odmówiło posłuszeństwa

Jan Zieliński wycofał się z turnieju deblowego w Rzymie. Polski tenisista wraz z nowym partnerem Constantinem Frantzenem mieli rywalizować z duetem Karen Chaczanow/Andriej Rublow.

Jan Zieliński nie wystąpi w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie z powodu kontuzji

Jan Zieliński do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Rzymie miał przystąpić z innym partnerem niż dotychczas - Niemcem Constantinem Frantzenem. Brytyjczyk Luke Johnson doznał bowiem urazu w poprzednich zmaganiach w Madrycie.

 

Jak się okazuje, Polak na kort w stolicy Włoch nie wybiegnie. W mediach społecznościowych poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych wraz z partnerem wycofali się z rywalizacji.

 

"Jestem naprawdę rozczarowany, że nie będę mógł wystąpić w jednym z moich ulubionych turniejów, ale muszę przede wszystkim posłuchać swojego organizmu i poświęcić trochę czasu na regenerację. Mam nadzieję na bardzo szybki powrót. Do zobaczenia w przyszłym roku" - napisał Zieliński na instastory.

 

W premierowej rundzie imprezy w "Wiecznym Mieście" przeciwnikami Zielińskiego i Frantzena mieli być Karen Chaczanow i Andriej Rublow.

