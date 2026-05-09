Polka na podium PŚ! Świetna passa trwa

Puławska w ubiegłym roku zdobyła wicemistrzostwo Europy oraz złoty medal mistrzostw świata na tym dystansie. Na Węgrzech również imponowała dobrą dyspozycją od pierwszego startu – w piątek wygrała swój przedbieg oraz półfinał.

W sobotnim finale dwukrotna medalistka olimpijska musiała uznać innej utytułowanej zawodniczki – Australijki Natalii Drobot, z którą przegrała o sekundę. Druga na mecie była Nowozelandka Aimee Fisher.

W finale C w tej konkurencji wystąpiła Martyna Klatt, która zajęła trzecią lokatę, a to oznacza, że została sklasyfikowana 21. pozycji.

Kajakarz Jakub Stepun wystartował w finale B K1 200 m i był piąty (14. w klasyfikacji ogólnej). Z kolei Alex Borucki w finale B w jedynce na 1000 m uplasował się na trzecim miejscu (12).

W trakcie sobotniej popołudniowej sesji finałowej o podium próbowali powalczyć kanadyjkarze w czwórce na 500 m. W tej konkurencji nie rozgrywano eliminacji. Polacy w składzie: Kacper Sieradzan, Kyrylo Krasinskyi, Norman Zezula, Roman Chokov uplasowali się na siódmej pozycji. Do zwycięzców Rosjan, którzy na Węgrzech startują pod neutralną flagą, biało-czerwoni stracili ponad 10 sekund.

Na odległych lokatach finiszowali inni kanadyjkarze. W jedynkach na 500 m Kacper Sieradzan był piąty w finale B (14), a Gracjan Michalak szósty w finale C (24).

W porannych finałach żadnemu z polskich reprezentantów nie udało się zająć miejsca na podium.

W sobotę do rywalizacji przystąpią m.in. kajakowe i kanadyjkowe dwójki na 500 m oraz kanadyjkarki w jedynce na 200 m. O czołowe lokaty powalczy m.in. Dorota Borowska, czterokrotna mistrzyni Starego Kontynentu.

Zawody PŚ w Szegedzie potrwają do niedzieli.

KP, PAP