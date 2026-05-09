Polscy żużlowcy nie obronili tytułu
Żużlowa reprezentacja Polski nie obroniła tytułu Drużynowego Mistrza Europy. W finałowych zawodach rozgrywanych w Rzeszowie Biało-Czerwoni zdobyli 39 punktów i musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy zgromadzili 42. Brąz zdobyła Szwecja 26 pkt, a czwarte miejsce zajęła Łotwa 25.
Była to piąta edycja DME, cztery poprzednie kończyły się zwycięstwem Polaków, a Duńczycy z kolei zawsze zajmowali drugie miejsce.
