Polscy żużlowcy nie obronili tytułu

Żużel

Żużlowa reprezentacja Polski nie obroniła tytułu Drużynowego Mistrza Europy. W finałowych zawodach rozgrywanych w Rzeszowie Biało-Czerwoni zdobyli 39 punktów i musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy zgromadzili 42. Brąz zdobyła Szwecja 26 pkt, a czwarte miejsce zajęła Łotwa 25.

Dwóch żużlowców w czerwonych kombinezonach siedzi na motocyklach.

Była to piąta edycja DME, cztery poprzednie kończyły się zwycięstwem Polaków, a Duńczycy z kolei zawsze zajmowali drugie miejsce.

