Porażka Djokovicia, a teraz takie słowa nt. stanu zdrowia. "Nie będę o tym mówił. To frustrujące"

Novak Djoković to wciąż jeden z najlepszych tenisistów świata. Mimo niespełna 39 lat na karku zajmuje czwarte miejsce w rankingu i znajduje się w gronie faworytów każdego turnieju, w którym występuje.

Wielkie aspiracje miał również co do imprezy rangi ATP Masters 1000 w Rzymie. Tam, dzięki rozstawieniu z "3", zmagania rozpoczął od drugiej rundy, a jego przeciwnikiem był Dino Prizmić.

Zaledwie 20-letni Chorwat niespodziewanie okazał się lepszy od 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego. Mimo że to Djoković triumfował w pierwszej partii.

Po spotkaniu dziennikarze nie omieszkali się zapytać o stan zdrowia Serba. Ten nie był jednak chętny o tym rozmawiać.

- Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie będę o tym mówił. Chcę pogratulować Dino. Zasłużył na to zwycięstwo - powiedział.

Na horyzoncie znajduje się jeden z czterech największych turniejów na świecie - wielkoszlemowy Roland Garros. Djoković przyznał, że okoliczności jego startu w Paryżu nie są najlepsze.

- Nie jest to idealne przygotowanie do French Open. Nie pamiętam nawet, kiedy w ostatnich latach przyjechałem na turniej w stu procentach sprawny i bez żadnych problemów zdrowotnych. To dla mnie trochę nowa rzeczywistość. To frustrujące. Z drugiej strony, to moja decyzja, żeby grać w tych okolicznościach i warunkach. Tak po prostu jest - wyjaśnił.

Impreza w stolicy Francji rozpocznie się już 18 maja. Finał męskich zawodów zaplanowano na 7 czerwca. Dotychczas Djoković trzykrotnie triumfował w Roland Garros (2016, 2021, 2023).

jc, Polsat Sport