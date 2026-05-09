Porażka Djokovicia, a teraz takie słowa nt. stanu zdrowia. "Nie będę o tym mówił. To frustrujące"

Tenis

Novak Djoković zakończył swój występ w turnieju ATP w Rzymie już po swoim pierwszym meczu. Serb poniósł porażkę z Chorwatem Dino Prizmiciem. Pytany na konferencji prasowej o swój stan zdrowia, odmawiał komentarza.

Novak Djoković siedzi na ławce w żółtej koszulce, z zamkniętymi oczami i lekko odchyloną głową do tyłu.
fot. PAP/EPA
Novak Djoković

Novak Djoković to wciąż jeden z najlepszych tenisistów świata. Mimo niespełna 39 lat na karku zajmuje czwarte miejsce w rankingu i znajduje się w gronie faworytów każdego turnieju, w którym występuje.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polak wycofał się z turnieju w Rzymie! Zdrowie odmówiło posłuszeństwa

 

Wielkie aspiracje miał również co do imprezy rangi ATP Masters 1000 w Rzymie. Tam, dzięki rozstawieniu z "3", zmagania rozpoczął od drugiej rundy, a jego przeciwnikiem był Dino Prizmić.

 

Zaledwie 20-letni Chorwat niespodziewanie okazał się lepszy od 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego. Mimo że to Djoković triumfował w pierwszej partii.

 

Po spotkaniu dziennikarze nie omieszkali się zapytać o stan zdrowia Serba. Ten nie był jednak chętny o tym rozmawiać.

 

- Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie będę o tym mówił. Chcę pogratulować Dino. Zasłużył na to zwycięstwo - powiedział.

 

Na horyzoncie znajduje się jeden z czterech największych turniejów na świecie - wielkoszlemowy Roland Garros. Djoković przyznał, że okoliczności jego startu w Paryżu nie są najlepsze.

 

- Nie jest to idealne przygotowanie do French Open. Nie pamiętam nawet, kiedy w ostatnich latach przyjechałem na turniej w stu procentach sprawny i bez żadnych problemów zdrowotnych. To dla mnie trochę nowa rzeczywistość. To frustrujące. Z drugiej strony, to moja decyzja, żeby grać w tych okolicznościach i warunkach. Tak po prostu jest - wyjaśnił.

 

Impreza w stolicy Francji rozpocznie się już 18 maja. Finał męskich zawodów zaplanowano na 7 czerwca. Dotychczas Djoković trzykrotnie triumfował w Roland Garros (2016, 2021, 2023).

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP MASTERS 1000 RZYMATP MASTERS 1000 RZYM 2026ATP RZYMATP RZYM 2026ATP TOURDINO PRIZMIĆDJOKOVICDJOKOVIĆINNENOVAK DJOKOVICNOVAK DJOKOVIĆTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny"
Zobacz także

Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny tego robić"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 