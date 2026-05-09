Elbląg już od najbliższej soboty po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet. To właśnie w tym mieście w weekend rozstrzygnie się walka o jedno z najważniejszych trofeów na krajowej arenie.



W tegorocznym Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych zobaczymy cztery topowe zespoły: broniące tytułu KGHM MKS Zagłębie Lubin, żądną rewanżu ekipę PGE MKS El-Volt Lublin, nieobliczalną KRASOŃ MKS Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz gospodynie – Energę Start Elbląg.



Oba półfinały zostaną rozegrane w sobotę. Finał zaplanowano natomiast na niedzielę.



Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.