Jannik Sinner wycofał się z kilku turniejów! Kiedy wróci?

Na początku maja Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie i jako pierwszy tenisista w historii triumfował w pięciu imprezach z rzędu tej rangi.

Na zwycięską serię Sinnera w turniejach ATP Masters 1000 składają się sukcesy w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku, a w tym sezonie w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i teraz w Madrycie. Łącznie 24-letni Włoch wygrał już osiem z dziewięciu turniejów Masters 1000. Jedynym tytułem, którego mu brakuje, jest Internazionali BNL d'Italia w Rzymie. 24-latek jest jednak na dobrej drodze, by to zmienić.

Po triumfie w Madrycie Sinner powiększył swoją przewagę w rankingu ATP nad Carlosem Alcarazem, który z powodu kontuzji nadgarstka nie wystąpił w tym turnieju. W najnowszym notowaniu Włoch ma 14 350 pkt, a Hiszpan - 12 960. Po rywalizacji w stolicy Italii sytuacja może się jeszcze zmienić.

Mimo że Włoch jest w świetnej formie, tenisowy świat obiegła zaskakująca wieść. Portal oasport.it poinformował, że Sinner wycofał się z kolejnych kilku turniejów, które będą rozgrywane na trawie. Mowa m.in.: o zawodach w Halle, Stuttgarcie, Eastbourne i na Majorce. 24-letni tenisista ma wrócić do gry na trzeciego w tym roku Wielkiego Szlema - Wimbledon. W Londynie będzie bronił tytułu.

