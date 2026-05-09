Szalony mecz w Białymstoku! Jagiellonia wróciła na zwycięską ścieżkę

W pierwszej połowie dominowała Jagiellonia i bardzo szybko objęła prowadzenie. W 11. min. gola zdobył skrzydłowy Kajetan Szmyt - to jego pierwsza bramka w barwach tego klubu. Białostoczanie nadal kontrolowali sytuację na boisku, długo rozgrywali piłkę, bardzo aktywni byli jej obaj skrzydłowi, bo Alejandro Pozo asystował przy drugim golu, którego w 32. min. zdobył Afimico Pululu; Hiszpan wyłożył mu piłkę do pustej bramki.

Jagiellonia bez trudu konstruowała akcje ofensywne, dużo strzałów oddał Sergio Lozano, który w wyjściowym składzie grał w miejsce Bartosza Mazurka pauzującego za żółte kartki. Zwłaszcza w 41. min., gdy Lozano uderzył z pierwszej piłki w prawy, górny róg bramki Pogoni, swoje umiejętności musiał pokazać bramkarz gości Valentin Cojocaru. Wcześniej Rumun bronił m.in. strzał Jesusa Imaza i Pozo.

Gdy wydawało się, że zespoły zejdą do szatni na przerwę przy wyniku 2:0 dla Jagiellonii, padł gol kontaktowy. Błąd techniczny przy przyjęciu piłki popełnił Bernardo Vital, zabrał mu ją Filip Cuić i w sytuacji sam na sam pokonał Sławomira Abramowicza, który do tego momentu w ogóle nie miał w meczu interwencji.

Po przerwie Pogoń skorygowała swoją grę defensywną, zmieniła nieco ustawienie i nastawianie. To sprawiło, że Jagiellonia miała coraz więcej problemów z sytuacjami podbramkowymi, a z czasem przewagę zaczęli osiągać goście. W 73. min. w dobrej sytuacji w polu karnym Jagiellonii był Cuić, ale jego strzał zablokowali obrońcy, dobitka Natana Ławy była mocno niecelna.

W 78. min. Abramowicz obronił strzał po ziemi Kamila Grosickiego. A w 83. Pogoń doprowadziła do remisu. Po rzucie wolnym gracze Jagiellonii nie zdołali dobrze wybić piłki ze swojej szesnastki, Mads Agger uderzył technicznie lewą nogą i dał swojej drużynie wyrównanie.

Po stracie tego gola w grze Jagiellonii było widać nerwowość. Dużo było niecelnych podań, akcje się rwały. W 90. min. Cojocaru w bardzo dobrym stylu obronił strzał Sameda Bazdara, któremu podawał Nahuel Leiva.

Po tej akcji zmienników Jagiellonia miała rzut rożny; bramkarz Pogoni chciał dośrodkowanie Leivy wypiąstkować, ale minął się z piłką, głową z ok. 11 metrów uderzył Vital i dał gospodarzom bardzo cenne trzy punkty.

W środę Białostoczanie zagrają na wyjeździe zaległy mecz z Rakowem Częstochowa.

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 3:2 (2:1)

Bramki: 1:0 Kajetan Szmyt (11), 2:0 Afimico Pululu (32), 2:1 Filip Cuić (44), 2:2 Mads Agger (83), 3:2 Bernardo Vital (90+1-głową)

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Kamil Jóźwiak

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Montoia - Alejandro Pozo (90+2. Apostolos Konstantopoulos), Taras Romanczuk, Sergio Lozano (82. Leon Flach), Kajetan Szmyt (77. Kamil Jóźwiak) - Jesus Imaz (77. Nahuel Leiva), Afimico Pululu (82. Samed Bazdar)

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (65. Dimitrios Keramitsis), Danijel Loncar (79. Hussein Ali), Attila Szalai, Leo Borges (65. Leonardo Koutris) - Mads Agger, Fredrik Ulvestad, Kellyn Acosta (65. Kamil Grosicki), Jacek Czapliński (46. Natan Ława) - Filip Cuić, Paul Mukairu

KP, PAP