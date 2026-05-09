Takie premie za mistrzostwo szykują w Barcelonie. Szczęsny i Lewandowski obłowią się

Katalończycy mają 88 punktów, a wicelider - 77. Nawet gdyby "Królewscy" odnieśli w ten weekend zwycięstwo i przedłużyli swoje szanse na mistrzostwo, i tak trudno spodziewać się, że kolejność na szczycie tabeli jeszcze się odwróci. Barcelonę czekają później spotkania z Alaves, Betisem Sewilla oraz Valencią, a do tytułu wystarczą jej w sumie dwa punkty w tych trzech meczach. I to przy założeniu, że Real wygra z Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy kolejnego rywala kadry Jana Urbana! PZPN oficjalnie ogłosił



W związku z tym władze klubu z Katalonii już szykują mistrzowskie premie dla swoich zawodników. Javi Miguel w podcaście "Barca Reservat" poinformował, o jakiego rzędu kwotach mowa.



Według jego doniesień, wysokość bonusów będzie uzależniona od zarobków poszczególnych piłkarzy. Ci, którzy mają niższe kontrakty, otrzymają po 500 tysięcy euro. Z kolei gracze będący na tak zwanych gwiazdorskich umowach mogą liczyć nawet na 1,5 miliona euro dodatkowej gotówki.



Suma premii ma wynieść około 23 miliionów euro. Zostanie ona podzielona pomiędzy 23 graczy.



Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.