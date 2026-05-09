Trener Realu zdecydował ws. Tchouameniego. To stanie się teraz z Francuzem

Tchouameni znajdzie się w składzie zespołu dwa dni po tym, jak między nim a Federico Valverde doszło do bójki podczas treningu. W jej wyniku Urugwajczyk doznał urazu głowy i trafił do szpitala. Będzie pauzował od 10 do 14 dni.

- Mogę powiedzieć, że Tchouameni znajdzie się w kadrze w niedzielę – powiedział Arbeloa podczas konferencji prasowej.

W piątek klub z Madrytu poinformował, że w wyniku postępowania dyscyplinarnego obaj zawodnicy muszą zapłacić karę finansową w wysokości po pół miliona euro. Klub nie nałożył jednak na nich żadnych sankcji sportowych, a grzywna "zamyka wszczęte przeciwko nim postępowanie wewnętrzne".

Trener Realu, pytany o incydent, powiedział, że jest "bardzo dumny" z szybkiej reakcji klubu i przeprosin złożonych przez zawodników.

- Nie będę ich publicznie krzyżował, bo na to nie zasługują. Przez ostatnie cztery miesiące i lata pokazali mi, co to znaczy być piłkarzem Realu Madryt i nie zapomnę tego. Valverde i Tchouameni zasługują na to, by zostawić to za sobą, by dać im szansę na dalszą walkę o ten klub. Jestem z nich bardzo dumny. Nie pozwolę, by to zostało wykorzystane do kwestionowania profesjonalizmu moich zawodników – oświadczył szkoleniowiec.

Arbeloa zbagatelizował incydent, stwierdzając, że "najpoważniejszą rzeczą" jego zdaniem był wyciek do prasy, co uważa za "zdradę".

- Takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Przeżyłem gorsze sytuacje. Widziałem, jak jeden z moich kolegów z drużyny uderzył drugiego kijem golfowym. Najważniejsze, żeby to, co dzieje się w szatni, zostało w szatni. Jeśli szukacie kogoś, kogo można winić, jestem tu przed wami. Jeśli myślicie, że mogłem interweniować i temu zapobiec, biorę odpowiedzialność – podkreślił trener.

Real, który odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po porażce z Bayernem Monachium i przegrywa z FC Barceloną w La Liga, jest pod presją i może drugi rok z rzędu zakończyć sezon bez żadnego trofeum. Klub z Barcelony zostanie mistrzem Hiszpanii w niedzielę, jeśli nie przegra z Realem.

