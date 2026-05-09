Trzeci gol polskiego napastnika w tym sezonie Serie A

Napastnik Udinese Adam Buksa zdobył bramkę w wyjazdowym meczu 36. kolejki włoskiej Serie A z Cagliari, który jego zespół wygrał 2:0. To trzecie ligowe trafienie w tym sezonie Polaka, który na listę strzelców wpisał się w 56. minucie.

Piłkarz w szarej koszulce z logo ORLEN i godłem Polski, na boisku.
fot. Cyfrasport
Adam Buksa

Chwilę przed tym golem boisko opuścił inny polski piłkarz gości Jakub Piotrowski, a Buksa został zmieniony w 65. minucie.

 

W samej końcówce zwycięstwo drużyny prowadzonej przez Niemca Kostę Runjaica, byłego trenera Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, przypieczętował Senegalczyk Idrissa Gueye.

 

Przed pozostałymi rozstrzygnięciami w ten weekend Udinese jest na dziewiątym miejscu z dorobkiem 50 punktów. Cagliari ma 37 i zajmuje 15. pozycję. Liderem, z już zapewnionym tytułem mistrzowskim, jest Inter Mediolan - 82 pkt. Drużyna Piotra Zielińskiego o godz. 18 zagra w Rzymie z Lazio.

BS, PAP
