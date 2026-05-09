UFC 328. Wyniki i skróty walk (WIDEO)
UFC 328, czyli czas na kolejną galę amerykańskiego giganta. Wyniki i skróty walk UFC 328 na Polsatsport.pl.
Czas na hitową galę UFC 328. W walce wieczoru Khamzat Chimaev zmierzy się z Seanem Stricklandem o mistrzowski pas UFC w kategorii średniej.
Wcześniej polscy kibice będą z uwagą śledzić kolejny pojedynek w UFC Mateusza Rębeckiego. Tym razem Polak zmierzy się z Grantem Dawsonem.
Wyniki UFC 328:
Walka wieczoru:
Kat. średnia: Khamzat Chimaev (15-0) vs. Sean Strickland (30-7) – o pas mistrzowski
Karta główna:
Kat. musza: Joshua Van (16-2) vs. Tatsuro Taira (18-1) – o pas mistrzowski
Kat. ciężka: Alexander Volkov (39-11) vs. Waldo Cortes-Acosta (17-2)
Kat. półśrednia: Sean Brady (18-2) vs. Joaquin Buckley (21-7)
Kat. lekka: King Green (34-17-1) vs. Jeremy Stephens (29-22)
Karta wstępna:
Kat. średnia: Ateba Gautier (10-1) vs. Ozzy Diaz (10-3)
Kat. półśrednia: Joel Alvarez (23-3) vs. Yaroslav Amosov (29-1)
Kat lekka: Mateusz Rębecki (20-4) vs. Grant Dawson (23-3-1)
Kat. lekka: Jim Miller (38-19) vs. Jared Gordon (21-8)