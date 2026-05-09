Wojtaszek zaczepił Semeniuka przed finałami LM. "Masz jeszcze miejsce na brązowy medal?"

Kamil Semeniuk i Damian Wojtaszek już niedługo zmierzą się w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wcześniej jednak mieli okazję porozmawiać w "Magazynie #7Strefa". W studiu Polsatu Sport nie brakowało uśmiechu.

fot. Polsat Sport
Semeniuk niedawno mógł świętować zdobycie mistrzostwa Włoch. Sir Susa Scai Perugia, której zawodnikiem jest polski siatkarz, pokonała w finale Cucine Lube Civitanova.

 

Na temat zdobytego trofeum wielokrotny reprezentant naszego kraju opowiedział Markowi Magierze i Jakubowi Bednarukowi w sobotnim "Magazynie #7Strefa".

 

- Gra się po to, żeby wygrać. Zwycięstwa cały czas smakują. Nie poprzestajemy na tym, co udało nam się osiągnąć. Final Four już blisko - powiedział zawodnik.

 

Jak podkreślił Semeniuk, nie jest to jednak koniec sportowych emocji w tym sezonie klubowym. W następny weekend będzie bowiem rywalizował w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. W półfinale zagra z PGE Projektem Warszawa. Semeniuk przyznał, że śledził zmagania w PlusLidze.

 

- Coś będę musiał wymyślić na Damiana Wojtaszka. Zagrywka to jest nasza mocna strona. Oczywiście oglądaliśmy walkę o trzecie miejsce i nadal będziemy oglądać rywalizację o mistrzostwo Polski - stwierdził.

 

Semeniuka postanowił zaczepić znajdujący się w studiu Wojtaszek.

 

- Kamil, czy masz jeszcze miejsce na ścianie na brązowy medal? - zapytał zawodnik klubu z Warszawy.

 

- Na brązowy nie, ale na złoto już tak - zakończył z uśmiechem Semeniuk.

 

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

 

Transmisje z meczów finałowych Ligi Mistrzów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

