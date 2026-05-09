Wpadka Górnika Zabrze! Porażka u siebie

Początek spotkania był intensywny. Pierwsi zaatakowali goście – Marcel Reguła spudłował z bliska, a strzał Adama Radwańskiego obronił Marcel Łubik. W odpowiedzi Sondre Liseth uderzył w polu karnym „Miedziowych” zbyt lekko, by zaskoczyć Jasmina Burica. Potem przez długie minuty kibice oglądali sporo walki i biegania, ale niewiele dobrych okazji podbramkowych.

W 40. minucie trener Górnika Michal Gasparik musiał dokonać wymuszonej zmiany, gry nie mógł bowiem kontynuować Michal Sacek.

W końcówce pierwszej części bliżej „otworzenia” wyniku byli Zabrzanie. W doliczonym czasie, po strzale głową Lukasa Ambrosa zdążył z interwencją bramkarz Zagłębia, a po chwili z kilku metrów nie trafił w bramkę Liseth.

Po zmianie stron gospodarze spróbowali szczęścia w strzałach z dystansu, ale Burić nie miał problemu z próbami Patrika Hellebranda i Ambrosa.

W 63. minucie na prowadzenie wyszli Lubinianie. Po dośrodkowaniu Damiana Dąbrowskiego z rzutu rożnego piłka została wybita poza pola karne, a tam na strzał zdecydował się Jakub Kolan i zasłonięty bramkarz nie miał nic do powiedzenia.

Radość w szeregach kibiców Zagłębia była jeszcze większa 9 minut później, kiedy golem zakończyła się akcja dwóch rezerwowych. Jakub Sypek podał do ustawionego w polu karnym Levente Szabo, który uwolnił się spod opieki obrońców i z pięciu metrów pokonał Marcela Łubika.

Zabrzanie rzucili się do ataku, ale jego najgroźniejszym efektem był potężny strzał Pawła Bochniewicza zza pola karnego. Piłkę końcami palców wybił poza boisko Buric.

Górnik stracił fotel wicelidera i nie przedłużył trwającej 10 meczów z rzędu bez porażki.

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Jakub Kolan (63), 0:2 Levente Szabo (74).

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Michal Sacek (41. Paweł Olkowski), Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz, Erik Janza (76. Kamil Lukoszek) - Lukas Ambros, Patrik Hellebrand, Jarosław Kubicki (46. Michał Rakoczy) - Ikia Dimi (46. Ondrej Zmrzly), Sondre Liseth (76. Lukas Podolski), Maksym Chłań.

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Burić - Mateusz Grzybek, Michał Nalepa, Damian Michalski, Josip Corluka - Marcel Reguła (74. Mateusz Dziewiatowski), Filip Kocaba, Jakub Kolan (85. Tomasz Makowski), Damian Dąbrowski (85. Luka Lucić), Adam Radwański (74. Jakub Sypek) - Michalis Kosidis (58. Levente Szabo).

Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Levente Szabo.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 26 487.

BS, PAP