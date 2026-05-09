Zespół Roberta Kubicy na szóstym miejscu

Na dwóch pierwszych pozycjach dość niespodziewanie wyścig ukończyły dwa teamy BMW, w pierwszym jechali Rene Rast, Sheldon van den Linde i Robert Frinjs, a w drugim Kevin Magnussen, Dries Vanthoor i Raffaele Marciello.

Trzecie miejsce zajął jeden z dwóch fabrycznych teamów Ferrari w składzie Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen.

W AF Corse podobnie jak w ubiegłym roku, gdy zdobyli tytuł wicemistrzów świata w kategorii Hypercar, kierowcami są Brytyjczyk Phil Hanson, Chińczyk Yifey Ye i Kubica.

Na Spa jako pierwszy jechał Hanson. Startował z odległej 13. pozycji, jaką team wywalczył podczas kwalifikacji. Problemem Ferrari, także obu ekip fabrycznych, była na belgijskim torze zbyt mała prędkość maksymalna na prostych. To spowodowało, że inne ekipy były szybsze, Brytyjczyk musiał się mocno napracować, aby nie spaść na ostatnią lokatę.

Do tego popełnił błąd, wyprzedził jednego z rywali poza torem i dostał 5 s kary.

Po nim samochód przejął Ye, który odrabiając karę musiał odstać 5 s w serwisie. Gdy wrócił na tor był ostatniej, 15 pozycji i na takiej samej 1,5 godziny po nim samochód przejął Kubica.

Polak spędził za kierownicą prawie ostatnie 2,5 godziny wyścigu, jechał najdłużej w swoim teamie, dzięki kilku kraksom rywali i swojej dobrej jeździe awansował ostatecznie na szóstą lokatę.

W tym roku po raz czternasty w historii odbywają się FIA World Endurance Championship, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO). W sezonie startować będą prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie: Hypercar i LMGT3.

W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza odbyła się na Imoli, ostatnia - 7 listopada - w Bahrajnie. Na liście startowej Hypercar jest 17 teamów. W porównaniu z poprzednim sezonem w stawce nie ma Porsche.

W dniach 10-13 czerwca zaplanowana jest najbardziej prestiżowa trzecia runda cyklu - 24 godziny Le Mans.

Wyniki w kat. Hypercar:

1. BMW M Team WRT 6 h + 1 okr.

2. BMW M Team WRT strata 1,969 s

3. Ferrari 2,622

4. Aston Martin 5,004

5. Toyota Gazoo Racing 6,015

6. AF Corse 11,552