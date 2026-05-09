Zrezygnował z występów, a następnie ograł rywala. Wystarczyły dwa sety

Tenisowy świat obiegła zaskakująca wieść. Portal oasport.it poinformował, że Jannik Sinner wycofał się z kolejnych kilku turniejów, które rozgrywane będą na trawie. Mowa m.in. o zawodach w Halle, Stuttgarcie, Eastbourne i na Majorce. 24-letni tenisista ma wrócić do gry na trzeciego w tym roku Wielkiego Szlema - Wimbledon. W Londynie będzie bronił tytułu.

W sobotę natomiast Sinner zainaugurował imprezę rangi ATP Masters 1000 w Rzymie na nawierzchni ziemnej. Jego przeciwnikiem w drugiej rundzie był Austriak Sebastian Ofner.

Lider światowej listy odniósł pewne zwycięstwa zarówno w pierwszym, jak i drugim secie, nie broniąc ani jednego break pointa. Triumfował 6:3, 6:4, meldując się w trzeciej fazie zawodów w "Wiecznym Mieście".

Jannik Sinner - Sebastian Ofner 6:3, 6:4

jc, Polsat Sport