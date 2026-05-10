Blatter uderzył w Infantino

- Obecny prezydent rozmawia tylko z prezydentami i lata po świecie odrzutowcem. Zupełnie zapomniał, że istotą FIFA jest piłka nożna - powiedział dziewięćdziesięcioletni Blatter, dodając, że Infantino przejął zbyt dużą władzę decyzyjną.

- Jest jak dyktator. Cokolwiek powie, dzieje się. A wszystko inne jest ignorowane. FIFA nie jest już szanowaną organizacją, nie ma dobrego przywództwa. Liczą się tylko pieniądze, nikogo nie obchodzi sport - dodał Blatter.

Szwajcarski działacz stał na czele światowego futbolu w latach 1998-2015, kiedy to został usunięty ze stanowiska w wyniku ogromnego skandalu korupcyjnego, chociaż później go uniewinniono. Jego następcą został Infantino, który niedawno ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję w przyszłym roku.

jc, PAP