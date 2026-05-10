Boniek o przetasowaniu w Wiśle Kraków. "Z Królewskim różni ich wszystko, a łączy tylko jedno"

Michał Białoński, Polsat Sport: Gratulacje, Widzew pokonując Lechię zrobił duży krok w kierunku utrzymania w Ekstraklasie. Ta misja się może udać. Skala trudności jest już na pewno mniejsza niż zimowe zdobycie K2.

Zbigniew Boniek: A’propos zimy, nie wydaje mi się, żeby utrzymanie Widzewa w Ekstraklasie jawiło się wtedy komukolwiek w klubie jako wielki problem. Chyba nawet nikt tego nie brał pod uwagę i to spowodowało, że był taki kryzys. Wydaje mi się wręcz, że wszyscy mieli nawet takie zarozumiałe przekonanie, że skoro kupiło się kilku zawodników, to wynik się sam zrobi.

Tymczasem nie od dziś wiadomo, że w piłce zakup zawodników jest ważną rzeczą, natomiast drużynę konsoliduje się na treningu, w pracy. A po Widzewie absolutnie widać, że z trenerem, który był przed Vukoviciem, piłkarze nie trenowali za dużo. Przez to w każdym meczu od 70.-75. min Widzew musi się mądrze bronić, bo ma kłopoty. Widać, że jego piłkarzom brakuje wytrzymałości. Dlatego wydaje mi się, że zimowych przygotowań trener Joviciević na pewno nie przeprowadził dobrze.

Ale teraz dla Widzewa jest najważniejsze, żeby się utrzymał, a potem trzeba wyciągać konsekwencje i pracować.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek wymierzył cios po decyzji ws. Legii! "Komisja Ligi sama się wpędza w kozi róg"

Czy remis Lecha z Arką spowoduje, że walka o mistrzostwo będzie jeszcze ciekawsza? Wprawdzie dotychczasowy wicelider Górnik przegrał z Zagłębiem Lubin, ale do poznaniaków mogą się zbliżyć Jagiellonia i Raków.

Z Lechem opinia publiczna odbija się od ściany do ściany. Gdy wygrywa, to wszyscy wiwatują: „Brawo trener! Brawo drużyna”. Ale jeśli się potkną, tak jak w zremisowanym meczu z Arką, to wszyscy mówią zupełnie coś innego. Lech pokazuje jak bardzo wyrównana jest nasza liga. Ale w dół a nie w górę. Każdy z każdym może osiągnąć każdy wynik. Niewiele brakowało, a w końcówce Arka wygrałaby nawet ten mecz.

Zbigniew Boniek po awansie Wisły Kraków

Po czterech latach banicji w 1. Lidze powrót do Ekstraklasy zapewniła sobie Wisła Kraków. Zrobiła to z przytupem, z wielką przewagą nad trzecim zespołem, w meczu z Chrobrym na jej stadion przyszły 33 tys. ludzi, a na ostatni wyjazd do Chorzowa pojechało 25 tys.

Zacznijmy od tego, że Wisła nigdy nie powinna spaść, a przytrafiło się jej to i przez cztery lata musiała się bujać w 1. Lidze. Nareszcie ta jej banicja się zakończyła. Teraz przed klubem nowa rzeczywistość i nowe wyzwania, nowy budżet, bo Ekstraklasa to zupełnie coś innego niż 1. Liga.

Gratuluję koledze Królewskiemu. Jest właścicielem absolutnie nietypowym, innym niż pozostali. Pan Jarek deklaruje awans do Champions League w 2030 r. Mam nadzieję, że będę jeszcze wtedy żył w pełnym zdrowiu. Będę spokojnie czekał na ten awans za cztery lata.

A może uda się ten awans m.in. dzięki zaangażowaniu Wojciecha Kwietnia, o którym słychać co jakiś czas?

Mówiąc zupełnie szczerze, ja nie widzę mariażu Kwiecień – Królewski. Tak mi się wydaje, oczywiście, mogę się mylić i zaznaczę, że do żadnego z nich nic nie mam. Po prostu tak to widzę. To zupełnie inne osobowości, inni ludzie, zupełnie inne podejście do piłki. Można powiedzieć, że różni ich wszystko, a łączy tylko miłość do piłki.

Zbigniew Boniek o Cancer Fighters: Jesteśmy jedyni na świecie

To prawda, że ten spadek nie powinien się Wiśle przydarzyć, ale czy nie zadziałał oczyszczająco dla całego jej środowiska? Kibice tłumnie przychodzą na stadion, „Biała Gwiazda” ma drugą frekwencję w Polsce, po Lechu. Prezes Królewski wreszcie nie zmienił trenera, gdy rok temu nie udało się awansować, skorygował skład. Z tego wszystkiego wziął się awans z przytupem.

Oczywiście, że tak. My lubimy się mobilizować w czasach kryzysowych, wsparcie w ciężkich momentach. To jest naszą domeną narodową. Gdy rzucimy się do wsparcia akcji dobroczynnej, to wszyscy mogą nam pozazdrościć. W Włoszech coś takiego byłoby nie do pomyślenia, jak akcja influencera Cancer Fighters, który zebrał ponad 280 mln zł. My pod tym względem jesteśmy jedyni na świecie.

Dzisiaj jest na piłkę moda. My jako Polacy lubimy zwycięzców. Dlatego od czasu do czasu lubimy oglądać i kochamy siatkówkę, tak samo skoki narciarskie. Natomiast sportem numer jeden jest niezmiennie piłka nożna, którą kochamy ciągle. Bez względu na to, czy gramy dobrze czy źle. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój naszej piłki, to jest on bezsprzecznie. Jest zapotrzebowanie na piłkę, są piękne stadiony, ludzie chcą na nie chodzić, kibicować. I dopóki gramy między sobą, to jest wszystko fajnie. Musimy tylko podnieść poziom sportowy.

Czy Wisła, z potężną bazą kibicowską może stanowić wzbogacenie Ekstraklasy?

Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Znam beniaminków, którzy z drugiej ligi wchodzą do pierwszej i potem od razu do Ekstraklasy. Natomiast miejsce Wisły Kraków jest właśnie w Ekstraklasie. Podobnie jak Ruchu Chorzów, Legii, Lecha, które też mają olbrzymie bazy kibicowskie. Ja bym tu nikogo nie gloryfikował za liczbę kibiców. Natomiast Kraków to jest duże miasto, olbrzymia metropolia, więc wiadomo, że kibiców jest tam więcej niż w Częstochowie. Podkreślam – Wisełka w Ekstraklasie to jest bardzo dobre zjawisko. Zresztą podobnie jak Śląsk Wrocław, który również jest blisko awansu, a trzecią drużynę wyłonią baraże.

Zbigniew Boniek o finalistach Ligi Mistrzów

Zaskoczony pan jest przedostatnimi rozstrzygnięciami w Lidze Mistrzów, a zwłaszcza tym, że Bayern nie odrobił u siebie jednobramkowej straty z PSG?

Wydaje mi się, że przy tych półfinałach, które były, to każdy z zespołów biorących w nich udział mógł się przebić do finału. Udało się to PSG i Arsenalowi, ale równie dobrze mogły to zrobić Atletico Madryt i Bayern. Tak samo w rewanżu Bayern – PSG wszystko było możliwe. Spotkały się dwie drużyny o zbliżonej sile rażenia.

Zdumiewająca jest skuteczność Luisa Enrique w Paryżu. PSG nie wygrało Ligi Mistrzów z Messim, Neymarem i Mbappe, a on to zrobił bez tych gwiazd rok temu, teraz jest w finale. Dwa finały z rzędu były udziałem takich marek jak Real, Bayern, AC Milan i Ajax Amsterdam.

To pokazuje jedną rzecz: czym innym jest kupienie piłkarzy, a czym innym zbudowanie drużyny. Do tego, żeby zrobić z PSG drużynę, Enrique musiał pożegnać największego tuza, jakim był Mbappe. Bo największe tuzy są potrzebne, ale tylko wtedy, gdy nie są przed drużyną, tylko w drużynie i robią dla niej różnice. Natomiast jeżeli największe gwiazdy czują, że są ważniejsze od drużyny, to trudno liczyć na zdobywanie trofeów.

Zbigniew Boniek o bolesnym potknięciu hokeistów w walce o elitę

Nie tylko mi, ale też wszystkim fanom hokeja krwawi serce. Reprezentacja Polski była o włos od awansu do elity MŚ, jej największym atutem był właśnie zgrany zespół, ale mentalnie nie poradziła sobie w ostatnim meczu i przegrała z Litwą, która broniła się przed spadkiem. Pan kibicował naszym hokeistom.

Panie redaktorze, odpowiem panu tak: oglądałem te mecze ze względu na naszą znajomość, bo wiem, że pan jest wielkim zwolennikiem hokeja i zna się na tej dyscyplinie. Jeśli któregoś meczu nie mogłem oglądać, to śledziłem wynik na żywo. Natomiast gdy było wiadomo, że wystarczy nam wygrać z Litwą 1-0, a zamiast tego przegraliśmy w dogrywce, to mogłem to skomentować tylko tak: kur… mać! Tym głośniejsze, że przecież przed MŚ zagraliśmy na Litwie dwa sparingi i oba dość łatwo wygraliśmy.

Pewnie to samo przekleństwo przyszło na myśl wszystkim kibicom Stadionu Zimowego w Sosnowcu i tym oglądającym na antenie Polsatu Sport 1.

To jest typowo polska porażka. Zagrali na nas inni, jak Kazachstan, a my nie potrafiliśmy wygrać dla siebie! Kur… mać! Nie mam więcej słów, jako stary kibic hokejowej Polonii Bydgoszcz muszę powiedzieć, że to niepowodzenie Polaków zabolało mnie.