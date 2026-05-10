Co za weekend Martina! Kolejny triumf we Francji

Drugi, wolniejszy o 0,477 s, był lider cyklu Włoch Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), który stracił prowadzenie na rzecz partnera z zespołu na trzy okrążenia przed metą. Na trzeciej pozycji - strata 0,874 s - wyścig ukończył Japończyk Ai Ogura z Trackhouse, satelickiego zespołu Aprilii, zapewniając włoskiemu producentowi pierwsze w historii miejsce na podium Grand Prix.

Ogura jest pierwszym Japończykiem na podium MotoGP od 2012 roku.

Martin, mistrz świata z 2024 roku, odniósł pierwsze zwycięstwo od Grand Prix Indonezji we wrześniu 2024 roku. Teraz traci już tylko 1 pkt w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata do lidera Bezzecchiego.

Nie startował aktualny mistrz świata MotoGP Hiszpan Marc Marquez (Ducati), który w sobotnim wyścigu sprinterskim złamał kości stopy i w niedzielę będzie operowany w jednej z klinik w Madrycie.

W klasyfikacji generalnej MotoGP (po 5 z 22 wyścigów) prowadzi Bezzecchi 128 pkt, a Martin ma 127 pkt. Marquez jest sklasyfikowany na 7. pozycji z dorobkiem 57 pkt, natomiast jego młodszy brat Alex (Ducati) na 8, ma 55 pkt.

W Moto2 zwyciężył Hiszpan Izan Guevara (Boscoscuro), w klasyfikacji generalnej prowadzi jego rodak Manuel Gonzalez (Kalex) - 79,5 pkt, który we Francji był drugi.

W Moto3 najszybszy w Le Mans był Hiszpan Maximo Quiles (KTM), który również zdecydowanie prowadzi z dorobkiem 115 pkt w klasyfikacji Grand Prix. Drugi jest Hiszpan Adrian Fernandez (Honda), ale ma tylko 69 pkt.

KP, PAP